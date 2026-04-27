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9GAG推首款線上遊戲 借AI技術僅60天開發而成

商業創科
更新時間：17:36 2026-04-27 HKT
發佈時間：17:36 2026-04-27 HKT

知名迷因（Meme）平台9GAG今日（27日）宣佈，推出首款線上遊戲《Potatoz Survivors》。該遊戲以公司去年底首度推出的自創IP「Potatoz」為主角，主打免下載、免付費的跨平台體驗。9GAG表示，該遊戲由單一開發者利用AI技術，以僅僅60天開發出來，充分體現人類幽默和創意與AI能力的結合。

將社群共識轉化為「Pixel Art」

《Potatoz Survivors》為一款以愛心作子彈的生存遊戲，玩家需眼明手快避開障礙以生存下去。遊戲主角「Potatoz」的誕生，源於9GAG社群的一項有趣傳統，過去用戶發佈長篇內容時，通常會在文末附上一句「Sorry for the long post, here’s a Potato」，並附上薯仔圖案，以作為對耐心閱讀者的一個幽默獎勵。

9GAG創作團隊其後將此獨特的社群共識轉化為Pixel Art（像素藝術）角色，自去年11月起，該IP從單純的迷因笑話，演變成周邊商品、城市尋寶遊戲，以及一個充滿活力的粉絲社群，如今更正式進軍電子遊戲世界。

利用遊戲回饋粉絲社群

該遊戲的單一開發者、9GAG產品總監Kevin Yuen表示，當他看到社群對「Potatoz」的熱愛時，便想利用該IP創造特別的事，於是《Potatoz Survivors》就自然地誕生。他強調，他創造的不僅是一款好玩的遊戲，更要利用遊戲來回饋社群，因為「Potatoz」就是來自於社群，是用戶間的共鳴。

目前，玩家只需打開手機或電腦瀏覽器即可暢玩，無需經應用程式商店下載，亦無需進行繁瑣的註冊或付費步驟。

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