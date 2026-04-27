中銀稱逾八成客料港人壽命超過90歲 退休最關注穩健儲備及可持續現金流

中銀香港（2388）副總裁陳文表示，根據該行早前進行的專項調研結果顯示，逾八成受訪客戶預期未來10年香港市民平均壽命將超過90歲，因而對退休規劃及長遠保障的關注度有所提高；超過九成受訪客戶已提前準備退休儲備，並進行多元化資產配置，包括股票、定期存款及保險等。

此外，調研顯示，當被問及計劃退休時最關注的範疇，近半受訪者視穩健儲備及可持續現金流為規劃退休生活的核心（46%），以應對長期的退休生活開支需求，他們亦關注完善及足夠的醫療保障（27%），以及理想的退休居住和生活環境（20%）。

與中銀人壽及其他策略夥伴合作

陳文稱，因應香港步入高齡化社會，為配合高端客戶於退休規劃及安老安排方面的需要，中銀香港與中銀人壽及其他策略夥伴合作，結合多元化金融服務與粵港澳大灣區優質養老資源，為客戶提供涵蓋理財規劃、穩健投資、退休保障產品，以及健康管理、遠程醫療的一站式本地及跨境養老解決方案，致力打造全方位財富管理及增值服務體驗。

中銀人壽執行總裁鄧子平表示，公司是次與中銀香港聯乘互動，與跨行業夥伴合作促進一站式個人跨境金融服務，通過「金融產品+非金融服務權益」體系及全周期專業跨境養老服務，包括旅居、機構、社區及居家養老服務，為市民北上養老提供更優質選擇。

為配合客戶實現全方位的健康與資產傳承安排，中銀香港與中銀人壽攜手推出「寰御安心環球終身保險計劃」，並透過「安心2gether 保單權益」提供訂立持久授權書保障及精神上無行為能力保障，助客戶超前管理初老風險。