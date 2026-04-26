內地促加強互聯網平台算法治理 保障新就業群體權益

中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布「關於加強新就業群體服務管理的意見」，要求加強互聯網平台算法治理，督促互聯網平台企業規範算法，提高透明度，保障新就業群體對算法規則的知情權、參與權及選擇權。

算法應合理確定計價規則

文件指出，互聯網平台企業應優化調整算法規則，充分聽取工會、新就業群體代表等意見，合理確定分配規則、計價規則、時長預估等；並定期審核、評估、驗證算法機理和應用結果，嚴格執行算法備案制度。文件指，應注重應用人工智能、物聯網等創新技術優化算法，依法開展算法安全評估和監督檢查工作。

新就業群體權益納入社會責任評價體系

文件又提出，督促互聯網平台企業、快遞企業等，根據工作任務、勞動強度等合理確定新就業群體勞動報酬，及時足額支付；保障新就業群體休息權益，加強惡劣天氣等特殊情形下的勞動保護。 文件指，依法依規查處不合理收費抽佣、不公平分配流量，以及濫用市場支配地位等違法違規行為，把新就業群體合法權益保障納入企業社會責任評價體系，支持相關社會組織推動促進行業自律。

國務院：新業態大量湧現 目標2027年完善工作機制

當局指出，當前中國新興領域迅速發展，尤其是以互聯網平台為支撐的新業態大量湧現，聚集了規模龐大的新就業群體，當局主要目標是在2027年，有效協同的工作機制進一步完善，新就業群體逐步規範，從業環境顯著改善，合法權益有力保障，並再過3至5年，新就業群體服務管理制度更加健全，全面發展取得更為明顯的實質性進展。