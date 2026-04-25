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Anthropic獲Google投資最多400億美元 估值達3500億美元

商業創科
更新時間：14:40 2026-04-25 HKT
發佈時間：14:40 2026-04-25 HKT

Anthropic周五宣佈，獲Google承諾以現金形式投資100億美元，其公司估值達3500億美元，與其2月融資時的估值相同（未包括近期新增融資）。此外，Google將在Anthropic達到業績目標時再投資300億美元，並支持其大幅擴展算力。

日前獲亞馬遜投50億美元

隨著Claude Code這一可加速軟件開發流程的AI智能體取得突破性成功，Anthropic正加快融資步伐。該公司本周早些時候表示，從亞馬遜獲得了另一筆50億美元投資，對其估值同樣為3500億美元，並附帶未來追加200億美元投資的選擇權。今年2月，Anthropic已融資300億美元，此後投資者尋求按8000億美元或更高公司估值入股。

Anthropic最早可能於10月進行首次公開招股，目前正積極尋求更多基礎設施以滿足產品需求的增長。Google的張量處理單元(TPU)是英偉達晶片的重要替代方案之一，在需要巨量算力的AI行業，這些晶片對Anthropic等公司既稀缺又關鍵。

Anthropic行政總裁曾任職Google

Anthropic行政總裁Dario Amodei早年曾在Google從事AI研究。自他於2021年與一批前OpenAI員工創立Anthropic以來，兩間公司一直保持密切聯繫。去年，Google表示將向Anthropic提供多達100萬枚TPU晶片，該交易價值達數百億美元。

另外，Claude Code已成為矽谷工程師的首選工具，包括部分Google員工也在使用。

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