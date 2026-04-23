羅兵咸與證監達協議 惟未承認相關責任 稱會財局限制不影響現有客戶

對於監管機構就2019年至2020年恒大審計工作的調查結果，羅兵咸永道表示，已收到會財局的處罰決定，另外亦已與證監會達成協議，惟並未承認相關責任或同意其結論。該行表示，此次香港監管機構所採取的行動，與2024年中國財政部和中證監在中國內地就相關審計工作所作出的處罰決定均針對同一事件。

很高興事情告一段落

羅兵咸表示，認知到此前恒大審計工作的表現遠低於一貫持守的高標準，以及持份者的期望，解決這些監管事宜為重要的一步，很高興事情現在告一段落。過去兩年，PwC中國亦果斷地採取了問責和整改措施，並推行全面的計劃提升企業文化、質素和管治，包括委任新的管理層及關閉相關的審計分所。

該行又指，會財局所施加的業務限制將不會影響事務所的現有客戶；相關限制只針對未能在6個月內承接新的香港公眾利益實體審計客戶。

PwC中國主席兼首席執行官何睦寧（Hemione Hudson）表示，與會財局及證監會就超過5年前恒大審計工作而引致的監管事宜所達成的結果，將不會對現有客戶造成任何影響。他又指，該行一直以保障客戶及其他持份者之最大利益為考量去解決這些事宜，未來將聚焦於明確的目標，致力為客戶提供最優質的服務並支持資本市場的發展，一如過去逾120年工作。

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