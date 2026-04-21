庫克15年政績「財務勝創新」 領蘋果市值狂飆逾10倍 新CEO背景料攻AI及硬件｜蘋果易帥

蘋果庫克將於9月卸任CEO及轉任執行董事長，由硬件工程高級副總裁John Ternus接任CEO一職。回顧庫克任內管理蘋果15年，除了延續iPhone、iPad及Mac等硬件優勢，更先後推出Apple Watch及AirPods，同時積極拓展Apple Pay、Apple TV及Apple Music等服務領域，成功建構龐大生態圈。更重要的是，他帶領蘋果市值由約3,500億美元飆升至逾4萬億美元，即升幅高逾10倍。另要留意的是，蘋果將於下周四（30日）公布季績，在今次人事變動的背景下，屆時勢必更受到市場關注。該股周一收報273.05元，升逾1%；盤後則跌0.55%，報271.55元。

庫克初上任時曾面臨外界質疑

庫克早於1998年加入蘋果，主理全球銷售及營運，並在2011年集團聯合創辦人喬布斯（Steve Jobs）辭世前正式接任CEO一職。鑑於喬布斯極具個人魅力，庫克初上任時曾面臨外界質疑能否延續蘋果的創新傳統。

然而，數據顯示其營運策略極為成功，蘋果在其領導下，從2011年的3,500億美元膨脹至今日的4萬億美元市值，更於2018年成為首家市值突破1萬億美元的上市公司。

近年在產品創新上屢遇阻

儘管庫克在財務上取得空前成功，但蘋果近年在產品創新上亦遭遇不少挑戰。蘋果在生成式AI領域的投資步伐相對緩慢，定價高達3,500美元的虛擬實境頭盔Vision Pro銷情平淡、摺疊式智能手機研發疑因技術問題延遲，早前亦已終止耗資約100億美元的自動駕駛汽車項目。

Ternus曾負責多款關鍵產品

相反，即將接任行政總裁的Ternus，於2001年加入蘋果產品設計團隊，並於2021年升任硬件工程高級副總裁，直接向庫克匯報。近年蘋果多款關鍵性硬件產品佈局均由Ternus統籌負責，涵蓋iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、AirPods全產品線研發團隊。

Ternus最核心的戰績之一，是於2020年與蘋果自研晶片團隊合作，將旗下Mac電腦全面改用自研晶片，成功取代英特爾（Intel）處理器，大幅提升效能並帶動Mac銷量上升。

傳監督iPhone史上最大規模改版

有曾與Ternus共事的前蘋果高層形容，他是一位極其細緻且深思熟慮的工程師。在蘋果的硬件領域中，他功不可沒，曾扭轉過往公司因追求極致輕薄而犧牲效能所導致的品質下滑趨勢。

另有消息指，Ternus正主導一系列尚未發布的AI智能家居裝置及穿戴設備，並監督iPhone史上最大規模的改版，包括今年將推出的摺疊款，以及預計最快於2027年面世的全螢幕版本。

市場料庫克不會在業績差時離開

對於今次蘋果人事變動，據外媒引述市場人士指出，雖然看法不一，但整體態度趨於審慎樂觀。其中投資公司Cherry Lane合夥人Rick Meckler表示，庫克做得非常出色，股價初步反應走低並不令人意外，但庫克仍將擔任執行董事長，相信會繼續參與公司整體策略。

財富管理公司B.Riley首席市場策略師Art Hogan則指出，庫克絕不會在業績不佳之際選擇離開，因此即將公布的業績「肯定會很好」，並預期很快就會聽到更多關於如何利用人工智能（AI）來改進產品的消息。

Ternus背景被解讀成力減AI差距

市場研究機構eMarketer分析師 Jacob Bourne認為，這次人事變動並不令人意外，因為庫克已屆退休年齡，而Ternus長期以來也被外界視為接班熱門人選；加上庫克將轉任執行董事長，在一定程度上安撫了投資者。

不過，Bourne指今次交棒時機相當耐人尋味，因蘋果正同時面臨供應鏈中斷、關稅與AI競賽三重考驗；而Ternus的硬件工程背景，則被解讀為蘋果正在努力縮小AI領域差距，並且對消費硬件的投入也不會改變。

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