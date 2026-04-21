Intel從破產邊緣變市值破頂 受惠AI刺激CPU短缺 特朗普政府入股大賺近1700億

美國晶片製造商英特爾（Intel）近日股價逼近歷史新高，短短兩年內成功從瀕臨破產邊緣到市值破頂，期間向半導體專家陳立武「拜相」外，近期市場對AI算力開始着眼高效能推理，令AI算力需求從GPU（圖形處理器）轉向CPU（中央處理器），成股價催化劑。同時，特朗普政府罕有入股私人企業後，不足一年已帳面大賺約216億美元（約1685億港元），相等於一個月關稅收入。不過市場分析，Intel要重拾昔日輝煌仍有漫長轉型期。

英特爾在過去一個月股價狂升60%，截至上周五股價高見70.325美元，市值達3,525億美元，已超越疫情前頂，創出2000年科網泡沫時代以來新高，向當時歷史新高75.69美元步步進逼。

回顧Intel股價於2020年受惠疫情時期的電腦需求熾熱，曾高見69.29美元，但2021年其7納米晶圓代工能力落後主要對手台積電逐漸顯現，翌年更錄得嚴重虧損，股價便一落千丈，其後曾大幅裁員、削減資本開支，至2024年同業高通（Qualcomm）有傳向Intel提出收購，被視為Intel已難以獨立生存的訊號，於2025年低見17.67美元，自高位累瀉75%。

陳立武任CEO力挽狂瀾

直至去年Intel委任半導體專家陳立武為行政總裁，成功力挽狂瀾，除大幅縮減非核心業務，並專注開發高端的18A製程技術產品，相當於1.8納米級別晶片，業務及股價開始逆轉。Intel不久後更與美國總統特朗普達成共識，獲美國商務部於去年8月罕有注資89億美元，持股約9.9%股份。

事實上，是次投資，是特朗普政府作出最成功投資之一，由入股價20.47美元計，至今帳面回報達216億美元，帳面所賺的規模，可媲美國3月關稅收入221億美元。特朗普今年初曾在社交平台稱讚陳立武非常成功，指Intel最新的Core Ultra系列3處理器完全在美國設計、製造及封裝，甚至說「為成為Intel股東而自豪。」

市場需求由GPU轉向CPU

Intel大翻身主要由AI急速發展推動，業界的產能瓶頸開始引導至CPU短缺，這源於過去算力集中在訓練層面時，GPU的大量記憶能力明顯較CPU優秀，令GPU主導早年算力產品市場，但當AI達到一定「學成」階段後，目前大模型、AI代理在數據處理、排程、安全、記憶體管理等運作，較依賴CPU的協調能力。Intel因此出現優勢，其在CPU屬全球市場龍頭，於伺服器CPU市佔率達到72%，x86架構的電腦CPU市佔率達62%，而遊戲電腦CPU市佔率亦有60%。

半導體產業研究機構TrendForce指出，目前AI數據中心的CPU與GPU配置比例，約為1比4至1比8，但在AI代理的時代，預計比例將大幅收窄至1比1至1比2。另一研究機構SemiAnalysis首席分析師Dylan Patel認為，現時CPU正陷「極其嚴重的產能短缺」境況。資產管理公司TD Cowen分析師Josh Buchalter指出，CPU在之前曾被投資者「判死刑」，但現在已出現新增長引擎。

今年首季業績料仍有壓力

然而，Intel業績僅在去年第四季開始轉虧為盈，除了數據中心及代工業務在風口上錄得增長外，收入比重較高的客戶計算業務持續疲弱。管理層亦明言受到供應鏈限制，預計今年首季業績仍有壓力，但無阻其CPU晶片的強勁前景看法。

瑞銀分析師Tim Arcuri指出，Intel只有在最理想情況下，毛利率才有機會於2030年前達到50%，即使達到，仍低於2010至2020年代毛利率達60%的水平。