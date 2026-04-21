惠譽料港銀財富管理收入續增 惟步伐或放緩

評級機構惠譽發表報告指，除非出現如伊朗衝突所導致的重大市場動盪，預計強勁的跨境財富和資本流動將有助於緩解香港銀行業近期的盈利壓力，料今年本港的財富管理費用收入增長動力將持續，惟步伐或放緩。

惠譽指出，銷售投資產品的費用收入和低成本的存款流入有助於在貸款增長溫和的情況下紓緩銀行的淨息差壓力，並且對部分銀行而言，還能緩解因本地商業房地產敞口相關的信貸成本上升而帶來的盈利壓力。

受惠香港放寬新資本投資者入境計劃、為家族辦公室提供稅務優惠以及擴大互聯互通計劃等相關政策支持，香港的財管業務蓬勃發展。去年本港大多數銀行的財管費用收入都實現了雙位數增長，預期增長動力將在今年延續，但由於高基數效應和地緣政治的不確定性，增長步伐可能會放緩。惠譽又指，強勁的跨境財富和資本流入也正在轉化為存款。鑑於企業投資意願疲弱，銀行又在商業房地產等脆弱領域降低風險，利率下降並未顯著刺激貸款增長，故銀行主要將新增存款配置到固定收益工具。

強勁資金持續流入 展望或調至中性

除商業房地產受壓外，來自中東地緣政治不確定性或政策突變，都可能令資本市場大幅波動，此等因素或會擾亂資金流入，並削弱銀行盈利。相反，持續強勁的資金流入可抵消貸款收入壓力，並支撐本地經濟，這可能促使惠譽將銀行業的「惡化」展望調整為「中性」。