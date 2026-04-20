中東局勢影響蔓延 天寶料毛利率受壓 惟儲電產品需求增

本港電池解決方案供應商天寶集團（1979）主席洪光椅表示，中東局勢推高能源價格的影響開始蔓延，相信今年毛利率會受壓，客戶訂單期亦有所縮短，但能源危機亦推動儲電產品需求，加上近年布局較高毛利的AI產業鏈，目前業務穩定。

訂單周期有所縮短

洪光椅表示，能源價格及大宗商品上升明顯，影響整體電子行業，該公司亦無法避免，雖然早在去年第三季已鎖定不少訂單價格，但相信未來訂單仍面臨毛利率壓力。他又稱，客戶因應前景不明朗，訂單周期有所縮短，「之前係一年，而家半年、半年咁畀（訂單）」，但整體訂單量穩定，亦有少量產品成功加價。

他續指，目前能源危機之下，東南亞不少地區對儲能有需求，天寶集團正在當地物色新能源業務機遇，包括推動家庭微儲能系統、「油改電」戶外電動工具等。

把握AI布局 加大智能控制器業務

洪光椅又指出，近年已把握AI布局，加大智能控制器（PCBA）業務，該產品為電子設備的核心組成部分，可實現智能化、互聯互通的功能，在新興產業如數據中心、機械人、電動電單車等應用，均有龐大潛力，並有較高毛利率，可分散傳統電池方案業務的風險。

天寶集團去年純利3.8億元，按年微跌0.8%；末期息派每股0.066元，增長10%，全年共派0.128元，增加14.3%。期內收入55.59億元，按年增加3.2%，因電子行業競爭激烈，以及原材料成本上升，毛利率錄得18.2%，下降1.3個百分點。