金發局洪丕正稱中東局勢反令港受惠 吸引更多國際資金

美伊衝突未有明顯降溫跡象，金發局主席洪丕正表示，中東局勢緊張令國際投資者目光轉向尋求安全與具增長前景的投資市場，而香港是國際金融中心且背靠祖國，有望從中受惠，吸引更多國際資金流入。

美國營運基金在港設辦公室

他透露，一間曾只在美國營運的基金，已決定在香港設立辦公室，現正聘請股票、外匯、固定收益等團隊，已經獲得相關牌照並準備在港開展業務，惟細節暫不披露。

近期美國警告多國金融機構勿涉伊朗交易，洪丕正表示，這是全球性的問題，不單是香港等地需要遵守，但這不會成為企業決定是否來香港的重要考量因素，且香港在反洗錢方面做得非常之好，在國際上達到很高水平。

科技或生物醫學企業越來越多

政府公布第六批重點企業名單，洪丕正指出，目前香港已經引進不少企業，比較多是科技或生物醫學領域，強調現時仍是初步階段，冀未來發展如雪球般「越滾越大」，建立類似矽谷的生態圈。金發局董事會成員辛葆璉引述花旗銀行數據指，相關領域的投資興趣持續升溫，預計未來一年將保持增長態勢。

寫字樓空置率已呈下降趨勢

金發局董事會成員陳惠仁指，香港營商環境持續優化，部分核心區域寫字樓空置率呈下降趨勢，反映出國際企業與內地企業在香港擴張業務的強烈意願。他續指，很多家族辦公室落戶首選香港，形容落戶過程很快，較費時的是銀行開戶程序。他認為，香港健全的法治與監管體系，雖在開戶審核等環節更為嚴謹，但也為投資者提供了穩定的制度保障，直言「正正經經的家族不介意等待」。

金發局行政總監董一岳表示，在一個地緣政治不再是助力、而是永久性底層暗流的世界，局方正透過與各地投資者建立更緊密的聯繫，主動回應這項需求。他指出，香港作為穩定與確定性的象徵，早已獲亞洲市場廣泛認可，局方將繼續扮演連接各方的橋梁，將複雜的地緣政治挑戰轉化為商業機遇。