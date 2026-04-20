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北上熱潮帶動支付生態 中銀首季內地交易增96% 年輕客成消費主力

商業創科
更新時間：09:26 2026-04-20 HKT
發佈時間：09:26 2026-04-20 HKT

港人北上消費熱潮持續，電子支付已成為跨境消費的主流模式，中銀信用卡（國際）副總經理趙樂怡接受訪問時稱，「香港的支付生態離唔開着數」，BoC Pay+透過構建支付及信用卡管理的一站式平台，加上匯率優勢及積分生態推動增長，今年首季客戶升幅達一成。她又預期全年客戶人數及交易宗數均可錄得雙位數增長。

復活節長假期間，香港出境人次達236萬，當中近八成北上。趙樂怡透露，復活節期間BoC Pay+內地交易筆數按年增加超過一倍，交易客戶數按年增84%；以首季看，內地交易筆數按年增加96%，客戶數則增近六成。

趙樂怡又補充，其中18至30歲北上交易用戶數按年激增2.57倍，顯示年輕客群正成為跨境消費主力，且港人內地出行範圍已從大灣區擴展至長沙、武漢及新疆等更遠地區。為提高便利性，BoC Pay+已接入滴滴出行、貓眼電影等150個內地熱門商戶APP（應用程式），鐵路12306、主流外賣平台等場景也正在拓展中，將全面銜接內地生活圈。

交通出行成新增長點

本地市場表現同樣穩健，趙樂怡指，不論從交易筆數或金額來看，本地交易比重均高於內地，今年首季本地交易金額按年增4.5%，交通出行成新增長點，巴士、地鐵等均已支持乘車碼支付，首季的交易宗數按年增逾3倍。隨着本月初本港的士正式告別「只收現金」年代，現時逾3,500輛的士可透過BoC Pay+完成付款，4.7萬名的士司機接受透過八達通收款。趙樂怡表示，將持續拓展線上支付場景，瞄準客戶消費行為，「Build支付習慣」，透過支付帶動客戶更多地使用銀行產品。

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