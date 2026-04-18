Anthropic推出AI設計工具Claude Design 競爭對手Figma急挫逾8%

Anthropic周五宣布推出AI視覺創作工具「Claude Design」，該工具將運用AI技術協助用戶生成設計稿、產品原型、演示文稿及單頁文案等視覺作品。該產品基於其最新視覺模型Claude Opus 4.7構建，目前已向Claude Pro、Max、Team及Enterprise訂閱用戶開放預覽版。該工具與Figma、Canva等公司產品形成直接競爭，Figma周五一度急挫8.4%，最終收報18.92美元，全日跌6.89%。

用戶描述需求便可生成

Anthropic表示，Claude Design允許用戶透過對話來創作視覺作品。用戶描述需求後，Claude會生成初始版本，其後用戶可透過對話、內聯評論或自定義工具對結果進行調整。該工具支援多種場景，包括逼真原型、產品線框圖、營銷素材，以及3D與內建AI等代碼驅動型原型。

針對團隊用戶，Claude Design提供專屬設計系統功能。系統可透過讀取代碼庫和設計文件，自動為團隊構建設計系統。此後，系統將自動為後續項目應用品牌色彩、字體排版與組件規範。團隊亦可維護多套設計系統，並隨時進行優化調整。

Anthropic發言人表示，將在未來數周內引入與現有工具的更多集成，惟目前產品仍處於研究預覽階段，正式版本的商業化條款尚待明確。