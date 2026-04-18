內地激光雕刻掀即時定製熱潮 門店對抗電商 專家：融合體驗及生產 重塑零售生態

走進廣州迪卡儂，購買水杯或登山杖等商品的顧客排起長龍，不是因為減價，而是為了一項免費服務：花十秒鐘，在產品上刻下自己設計的文字。同一時間，深圳多間華為智能生活館內，消費者花29.9元即可為耳機外殼刻上寵物照片。網友表示，「不過一杯奶茶錢，卻有種愛的具象化表達。」從運動裝備到3C數碼，激光雕刻正在中國線下門店掀起一場「即時定製」熱潮，這股熱潮背後，是消費級激光雕刻設備從工業走向大眾。業界預期，隨着更多品牌入局、用戶認知提升，這項服務或將成為連鎖門店對抗電商衝擊的標配，重塑零售業態。

在這股熱潮中，消費級激光雕刻機企業xTool是主要的設備供應商之一。其國內產品技術負責人劉強向本報表示，截至今年3月底，xTool已與全球200多個品牌合作，進駐中國門店逾1000間、全球門店接近3000間，預計年底可突破5000間。劉強說，今年初敲定與華為的合作後，韶音、榮耀等品牌跟進，3C行業首季即爆發，單季新增數百至上千間門店。目前尚有30至40個品牌正在洽談，包括全球一線及國產品牌。

行業龍頭xTool部署來港上市

從競爭格局來看，xTool作為行業龍頭，憑藉產品標準化、軟件生態和渠道能力，已實現規模化鋪設。值得注意的是，xTool已向港交所遞交招股書，擬主板上市。另一知名品牌LaserPecker則走更低價、特色化路線，其京東售價從2579元到17508元不等，覆蓋不同層級用戶。此外，大量中小廠商高度分散，集中在深圳、東莞等珠三角產業鏈周邊，以OEM或ODM為主，技術門檻低但品牌能力弱，依賴價格戰或細分場景生存，缺乏系統解決方案能力。

劉強指出，線下門店長期受電商價格戰擠壓，而「即時鐫刻」創造了線上無法複製的體驗。消費者自主設計圖案，現場取貨，毋須等待數日。

以華為為例，消費者可在線上購買產品，再以約30元線下刻字，即使產品比線上貴，仍有顧客願為獨特性和情緒價值買單。

定製服務成功拉動生意

實際案例印證了定製服務的拉動效應。劉強表示，2025年xTool與知名保溫杯品牌Stanley在深圳寶安壹方城舉辦14天快閃活動。據Stanley店員反饋，活動期間杯子日均銷量從約100個增至200多個，營業額基本翻倍。另一個成功案例是華為：2026年2月開始合作，從5間門店迅速擴展至全國50多間，兩個月內日均定製量達200至300單。

事實上，在品牌門店批量引入之前，激光雕刻機早已成為個人創業者的「致富工具」。社交平台上，有賣家分享：用一台萬餘元的LaserPecker雕刻機，將成本三、四元的小木牌或鑰匙扣，刻上定製圖案後賣到三、四十元，回本極快。可以說，街邊擺攤、電商店舖，甚至婚禮伴手禮定製，都開始頻繁出現這台機器的身影。

經濟學家宋清輝認為，「即時定製」本質是「體驗+生產」的融合形態，既是消費升級的體現，也是線下零售被電商倒逼後的主動進化。消費者不再滿足於標準化商品，更強調個性表達、情緒價值與參與感；而傳統門店必須尋找不可替代的差異化能力。需求端的消費升級與供給端的渠道自救「雙輪驅動」，共同催生這一業態快速擴張。

從技術層面看，激光雕刻服務的走紅與3D打印的發展路徑相似，由原本「笨重、專業、昂貴」的工業場景設備，被逐步改造成適合個人用戶的「輕便、易用、低價」創意場景設備。借由這一過程，激光雕刻機開啟了在消費級市場的新篇章。

劉強坦言，目前友商大多仍在觀望，因為這個領域需要配套的軟件和生態，單靠硬件難以做好。但他認為，隨著更多友商入局，大家可以共同教育用戶，讓消費者認可現場零售定製的價值，形成行業慣性。等認知普及後，這項服務大概率會成為連鎖門店的標配，幫助線下實體對抗電商衝擊。

專家：「門店即工廠」成趨勢

宋清輝指出，目前定製服務集中在3C數碼、水杯等小件商品，未來或將向服裝輔料、家居裝飾、輕奢珠寶等延伸。「門店即工廠」模式漸成趨勢，零售從「賣庫存」轉向「賣設計+生產能力」，庫存壓力下降、個性化成為標配，但門店需提升數字化設計、設備管理及供應鏈協同能力。他相信，零售行業終將從規模驅動轉向創意與柔性製造驅動。