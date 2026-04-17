OpenAI據報斥資逾200億美元 向晶片初企Cerebras購買晶片並獲得股權

據科技媒體The Information引述消息報道，AI巨頭OpenAI已同意在未來三年內，向晶片初創企業Cerebras支付逾200億美元，以使用該公司晶片驅動的伺服器。另外，該交易或同時令OpenAI獲得該晶片公司的股權。

星期五披露協議細節

報道指，OpenAI透過是次交易，將獲得Cerebras少數股權的認股權證。隨着採購開支增加，OpenAI的持股比例可能會增加。報道指出，OpenAI未來三年的總開支最高可達300億美元，預計可轉換為Cerebras高達10%股份的認股權證。此外，OpenAI亦同意向Cerebras提供約10億美元資金，以支持其開發運行AI產品的數據中心。據悉，Cerebras最快於周五披露部分未公開的協議細節。

隨着OpenAI試圖在AI競賽中取得領先地位，並為了滿足日益增長的需求，今年1月OpenAI已同意在三年內向Cerebras購買多達750兆瓦的計算能力，當時交易總值逾100億美元。是次新承諾的投資規模，已較早前報道的協議的兩倍。

估值高達350億美元

Cerebras成立於2015年，主打晶圓級引擎晶片，一直被視為英偉達等AI晶片製造商的競爭對手。值得留意的是，OpenAI行政總裁奧特曼本身亦是Cerebras的早期投資者。報道指，是次與OpenAI的合作將成為Cerebras上市的核心賣點。該公司目標於今年第二季上市，其上一輪估值為231億美元，並計劃於下月發行新股集資30億美元，屆時估值料推高至約350億美元。