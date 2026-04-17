SpaceX將員工股票歸屬提前至4月 助員工在上市前掌握可出售股份數量
更新時間：11:12 2026-04-17 HKT
發佈時間：11:12 2026-04-17 HKT
發佈時間：11:12 2026-04-17 HKT
據彭博引述消息報道，SpaceX已將員工獲授股份的預定歸屬日期提前至最早下周進行，即期權獲得出售資格的時間，為其首次公開招股（IPO）鋪路。據悉，該公司目標估值逾2萬億美元，最快於5月交表。
報道指，SpaceX已向員工表明，原本預期在5月進行的股票期權的歸屬日期，將提早至4月進行。此舉旨在安撫員工，讓他們在公司上市前明確掌握可供出售的股份數量。據悉，SpaceX預期最快於5月稍後時間公開提交IPO申請，並計劃在6月15日當周進行定價。若公司達成高達750億美元的集資目標，這將成為史上最大規模的IPO。
重整xAI架構
在調整歸屬時間表的同時，馬斯克亦正致力重組今年初被SpaceX收購的AI企業xAI。據悉，在包括部分創始成員在內的核心員工離職後，馬斯克正削減人手，並從其他AI機構招攬新血。
Alphabet料進帳千億美元
市場預期對SpaceX股份的需求將相當龐大，尤其是來自馬斯克旗下企業的支持者，這將為現有股東帶來豐厚回報。因此，SpaceX有望在上市數天內便符合納入納斯達克100指數等大型指數的資格，較過往需時數月大幅縮短。此舉可能進一步推高股份需求，因追蹤相關指數的基金需調整投資組合以確保與基準指數保持一致。有文件顯示，早年已投資SpaceX的Alphabet，有望從中取得高達1,000億美元的利潤。
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