Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阮國恒稱銀行對中東地區敞口極低 籲業界包容處理交通運輸界流動性影響

商業創科
更新時間：18:49 2026-04-16 HKT
發佈時間：18:49 2026-04-16 HKT

金管局副總裁阮國恒表示，本港銀行業對中東地區的風險敞口極低，暫未對本地商業營運及客戶造成顯著影響，但油價上升已對交通、運輸等敏感行業產生一定衝擊。他指出，金管局已與業界溝通，呼籲銀行業以包容態度處理相關客戶的短期流動性需要，支持實體經濟，「中小企融資專責小組」亦會商討是否推出特定措施。

料儲局近期減息取態審慎

利率方面，銀行公會署理主席及中銀香港副總裁陳文表示，美國聯儲局近期對減息採取審慎的態度，走勢亦受中東局勢、油價及通脹預期升溫等因素影響。阮國恒補充，會指導銀行建立系統應對機制，重點保障中小企業融資穩定。

香港銀行私募信貸敞口極低 風險可控

針對私募信貸相關風險，阮國恒指，香港銀行對包括私募信貸在內的非銀行金融機構風險敞口極低，相關比例僅為單位數字，其中私人銀行客戶持有的私募信貸相關投資產品總額約1000億元，整體風險可控。

智安存錄1.4萬市民使用 涉款40億

此外，阮國恒指，防詐騙仍是今年重點之一，去年香港整體詐騙數字雖有輕微下降，但仍處於高位，其中投資騙案增幅明顯。他指，去年年底推出的「智安存」，截至3月底已有1.4萬名市民使用，涉及款項約40億元。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
7小時前
警方在學校調查。蔡楚輝攝
珍惜生命｜北角18歲男學生校園墮樓 手腳骨折昏迷送院
突發
5小時前
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
11小時前
商場婆婆扶手梯跌倒無人理 殯儀仔衝前救人怒轟港人冷漠 網民嘆：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
商場婆婆扶手梯跌倒無人理 殯儀仔衝前救人怒轟港人冷漠 網民嘆：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
京都男童棄屍案｜承認犯案繼父多次轉移遺體 街坊揭雙親尋子詭異行徑：諗起都驚
01:33
京都男童棄屍案｜承認犯案繼父多次轉移遺體 街坊揭雙親尋子詭異行徑：諗起都驚
即時國際
4小時前
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
01:41
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
社會
21小時前
宏福苑聽證會︱居民痛失4位至親 視像通話目睹哥哥倒下 陸啟康哽咽：會盡力搵出真相
02:22
宏福苑聽證會︱居民痛失4位至親 視像通話目睹哥哥倒下 陸啟康哽咽：會盡力搵出真相
社會
7小時前
女神配對計劃2丨5大全新配對女神名單曝光 何沛珈俞可程驚艷登場 「最強Body」榜上有名
02:32
女神配對計劃2丨5大全新配對女神名單曝光 何沛珈俞可程驚艷登場 「最強Body」榜上有名
影視圈
6小時前
星島申訴王 | 2小時內被駭客神奇轉走證券戶口900萬 碩士女高層：一輩子努力也白費
05:57
星島申訴王 | 2小時內被駭客神奇轉走證券戶口900萬 碩士女高層：一輩子努力也白費
申訴熱話
11小時前