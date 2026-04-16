阮國恒稱銀行對中東地區敞口極低 籲業界包容處理交通運輸界流動性影響

金管局副總裁阮國恒表示，本港銀行業對中東地區的風險敞口極低，暫未對本地商業營運及客戶造成顯著影響，但油價上升已對交通、運輸等敏感行業產生一定衝擊。他指出，金管局已與業界溝通，呼籲銀行業以包容態度處理相關客戶的短期流動性需要，支持實體經濟，「中小企融資專責小組」亦會商討是否推出特定措施。

料儲局近期減息取態審慎

利率方面，銀行公會署理主席及中銀香港副總裁陳文表示，美國聯儲局近期對減息採取審慎的態度，走勢亦受中東局勢、油價及通脹預期升溫等因素影響。阮國恒補充，會指導銀行建立系統應對機制，重點保障中小企業融資穩定。

香港銀行私募信貸敞口極低 風險可控

針對私募信貸相關風險，阮國恒指，香港銀行對包括私募信貸在內的非銀行金融機構風險敞口極低，相關比例僅為單位數字，其中私人銀行客戶持有的私募信貸相關投資產品總額約1000億元，整體風險可控。

智安存錄1.4萬市民使用 涉款40億

此外，阮國恒指，防詐騙仍是今年重點之一，去年香港整體詐騙數字雖有輕微下降，但仍處於高位，其中投資騙案增幅明顯。他指，去年年底推出的「智安存」，截至3月底已有1.4萬名市民使用，涉及款項約40億元。