內地掀「蒸餾同事」熱潮 離職後仍有AI分身工作 業界料某些工種勢消失

近期一個名為「Colleague.Skill」（同事.Skill）的開源AI項目在GitHub上爆火，只需提供同事日常對話信息、工作檔案及郵件等數據，就能生成可替代同事工作的AI工具，內地更已有遊戲公司利用離職同事數據，訓練成「AI分身」以繼續上班，甚至可「取同事之精華，去同事之糟粕」，而這個過程就被稱為「蒸餾同事」。本港AI初創公司DotAI行政總裁楊廣澤接受《星島頭條》訪問時坦言，相較於人類員工，同事.Skill在成本上展現出巨大優勢，相信「時代會令到某些工種消失是真的」。

楊廣澤接受《星島頭條》訪問時坦言，相較於人類員工，同事.Skill在成本上展現出巨大優勢，相信「時代會令到某些工種消失是真的」。

開發初衷是留存寶貴經驗

同事.Skill開發者周天奕今年僅24歲，目前在上海人工智能實驗室任職。他接受內媒訪問時指出，國外大公司裁員往往需要員工自己提交一份工作技能檔案（Skill），於是他就萌生念頭，試著將這些工作內容做成一個Skill。在簡單梳理思路後，更只花4小時就搭建好同事.Skill。

他強調，開發初衷並非製造「數字替身」或「替代同事」，而是希望保留團隊平時協作中毋須多言的默契，尤其是一旦有人離職，「這些寶貴的積累就像沙子一樣悄悄溜走，太可惜了」。

在AI用語中，Skill就是AI預先包裝好的專業能力，讓它能依照指令獨立完成一項完整任務，而不只是單純對話。根據介紹，同事.Skill不僅可提取同事工作技術、流程、經驗及知識，亦能展現平時的工作個性、語言風格及行為模式。例如，當AI模擬字節跳動的工程師時，不僅可以用屬於該公司職場文化的口吻與用戶對話，也懂得在出現漏洞時為自己撇清關係。

周天奕在GitHub說明中更留下黑色幽默，表示大模型讓很多人失去工作，但這個項目可以解決同事離開後留下的問題：「將冰冷的告別化為溫暖的Skill，歡迎加入賽博永生！」

該項目發佈短短一個星期，速獲逾8,000位用戶收藏，目前更已突破1.4萬，並稱「正在進化為Dot-Skill——蒸餾任何人，不止同事。多模態輸出、技能生態等更多內容即將到來。」

「將冰冷的告別化為溫暖的Skill，歡迎加入賽博永生！」

該項目發佈短短一個星期，速獲逾8,000位用戶收藏，目前更已突破1.4萬。

仍需有效管理減Token消耗

隨着同事.Skill的走紅引發輿論熱潮，不少人擔心AI取代員工的日子越來越近。楊廣澤坦言，同事.Skill在成本上展現出巨大優勢，尤其適用於流程清晰的文書處理工作，「每月花最多幾百港元即可完成，遠低於普通員工的薪資」。他預期，「一如早期的Computer（計算師）被電腦取代」、電影海報繪製工人被印刷、螢幕取代，AI的出現也將使部份工種「消失」。

雖然同事.Skill明顯比聘請真人便宜，但若提出太多不必要的指令，都會消耗大量Token，增加其運行成本。楊廣澤指出，有效管理成本的關鍵在於，如何精準地給予AI指令，以減少不必要的Token消耗。他更說，「AI出來之後，倒逼所有人學的不是AI技巧，而是要學會怎樣管理AI」，要求員工具備更高層次的協調與指令能力。

楊廣澤指出，有效管理成本的關鍵在於，如何精準地給予AI指令，以減少不必要的Token消耗。

開發者明言技術存4大風險

儘管同事.Skill能為企業及工作帶來效益，但業界對「AI復刻同事」持審慎態度，擔憂資料收集授權邊界模糊，有機會侵犯個人信息，更有人擔心可能會引發名譽權等爭議。周天奕也指出，該技術背後存在4項風險，分別是資料外洩、AI行為失控、責任歸屬模糊、以及讓人過度依賴AI，甚至替代本該由人來做的關鍵決策。為此，項目設計初期就把信息及倫理安全做在最基層，例如數據本地處理、不外傳；提前規劃AI能力範圍，只做指定工作；全程監控，每個步驟都可追溯；只負責輔助，不參與決策，最後拍板的永遠是人。

除了以上風險外，現階段該類型AI仍未可真正順利地替代真人工作。楊廣澤指出，許多平台存在「反AI自動化」的操作，例如小紅書強烈禁止由AI生成、或由AI製作的帖文，並會透過登入驗證、API不開放、甚至檢測AI內容來限制流量。另有一些平台為用戶提供真實體驗的宗旨，例如Google仍保留搜尋引擎、大眾點評仍有真實用餐體驗評價等，用戶不想看見都是AI做出來的內容。

例如小紅書強烈禁止由AI生成、或由AI製作的帖文。

工程師擬反制 推「反蒸餾.Skill」

在失業擔憂下，更有工程師在GitHub上推出名為「反蒸餾.Skill（Anti-Distill）」的技術，目前有約1,900位用戶收藏。該工程師以「鄧小閒Koki」為ID在小紅書上發影片表示，「大家都是出來做牛馬的，我相信沒有人希望自己被做成Skill，然後丟掉工作…這是我送給所有在大廠（大公司）要做Skill的同學們的禮物。」

工程師以「鄧小閒Koki」為ID在小紅書上發影片表示，大家都是出來做牛馬的，我相信沒有人希望自己被做成Skill。

Koki在GitHub的說明中寫道，「公司要求你把工作經驗寫成AI Skill，本質是在蒸餾你——把你變成可替代的零件，而反蒸餾Skill是你的反制工具：把你寫好的Skill文件丟進去，輸出一份看起來完整專業、實際上核心知識已被抽掉的『清洗版』。同時產生一份私人備份，記錄所有被抽走的核心知識，這才是你真正的職業資產。」

在失業擔憂下，更有工程師在GitHub上推出名為「反蒸餾.Skill（Anti-Distill）」的技術。

公司要求你把工作經驗寫成AI Skill，本質是在蒸餾你——把你變成可替代的零件。

不過，楊廣澤認為，員工試圖透過「反蒸餾」來保護自身技能，到頭來亦只是噱頭。他說，這種策略只不過是徒增老闆的麻煩，最終企業仍能找回員工真正的工作資料。「因為員工在工作中產生的工作檔案、電郵等資料，怎樣都會出現，很難阻止老闆存取。除非員工每發一句都刪掉，但即使刪除IT也能找得回來」。