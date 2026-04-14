AI及新能源發展引爆儲能需求 海辰將進駐港深創科園設研發中心 借樞紐優勢與全球合作

隨著AI算力需求爆發式增長，電力系統的穩定性需求也日益迫切。於2019年底成立、去年已申請在港IPO的海辰儲能，早前發佈了全球首個原生8小時的長時儲能系統，以降低成本、提升安全性與延長壽命，為AI算力中心提供穩定、綠色及可靠電力支持。該公司周一（13日）更來港亮相香港國際創科展（InnoEX），其香港負責人張芹接受《星島頭條》訪問時表示，近期將正式成立香港研發中心，並希望能利用香港作為國際樞紐的優勢，佈局前沿技術研發。

推長時儲能系統 實現三大突破

據張芹介紹，風電和光伏滲透率不斷提升。根據BNEF測算，中美風電和光伏滲透率將在2033年左右超過50%，而傳統2至3小時的儲能系統已難以維持電力穩定，新能源消納壓力顯著增加，市場迫切需要成本更低、壽命更長的長時儲能方案。另一個強大的驅動力則來自於發展迅速的AI產業，大模型對算力的渴求直接轉化為對電力依賴，數據中心的能耗密度極高、碳排放壓力巨大，且要求極高的電力穩定性與低廉成本。

面對兩大需求，海辰儲能推出的Cell 1175Ah千安時電芯和Power 6.25MWh系統，可使1GWh儲能電站電芯數量減少70%，單系統成本顯著下降，同時實現超低LCOS（儲能平準化成本 ）、系統無熱擴散設計，以及超高製造集成效率，即實現降低成本、提升安全性與延長壽命的三大技術突破，有效解決棄風棄光問題，提升新能源電力消納能力；在AI大模型上，不僅能有效平滑AI算力的電力需求，更能匹配綠電以降低碳排放，為高能耗的AI產業提供低成本、低碳的能源支撐。

中美設生產基地 業務遍美澳歐

自2022年起，海辰儲能就開始全球化佈局，並在內地廈門、重慶、菏澤，以及美國德州四大生產基地佈局，業務覆蓋北美、澳洲及歐洲等20多個國家。截至目前，海辰儲能已推動多項國內外長時儲能項目落地，包括寧夏騰格裏沙漠百萬千瓦光儲項目、甘肅張掖光儲項目、歐洲保加利亞光儲項目、美國德州Jaguar儲能項目等。

海辰儲能近期將正式進駐位於北部都會區一部分的河套深港科技創新合作區香港園區，並成立香港研發中心。張芹透露，選擇香港是基於其國際化樞紐優勢及優越的地理位置。她認為，香港不僅能提供面向國際的機會，且與內地溝通極為高效；而香港研發中心將主要聚焦於長時儲能技術與鈉電（鈉離子電池）產品，她希望能透過香港研發中心，讓海辰儲能更便利地與全球各國科研機構及合作夥伴攜手，推動長時儲能產品在不同應用場景的落地。

發展非坦途 疫情及出海成考驗

事實上，自2019年起家到現在，海辰儲能發展迅速， 2025年儲能電池出貨量就已位居全球第二，但張芹坦言這條道路並非坦途。她回憶道，2019年底公司剛註冊，隨後的2021年正是生產基地建設的關鍵期，卻遭遇了疫情的嚴重衝擊。當時福建基地因疫情防控被迫停工，面對逆境下，公司在停工前加足馬力，將大量工作前置，降低了停工影響。除了外部環境，品牌出海初期也面臨海外客戶對新品牌的信任挑戰。

展望未來，張芹認為公司將持續優化產品性能，在保障安全的前提下，根據市場需求追求更長的循環壽命與更低的度電成本，以支撐全球能源轉型的持續發展。