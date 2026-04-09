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迪士尼據報未來幾周內裁員千人 營銷部門料成重災區

商業創科
更新時間：12:34 2026-04-09 HKT
發佈時間：12:34 2026-04-09 HKT

據《華爾街日報》引述消息報道，迪士尼計劃在未來幾周內裁減最多1,000個職位，為集團新任行政總裁Josh D’Amaro領導下重組計劃的一部份，而受影響部門主要集中在近期整合的營銷部門。

報道指出，此次裁員正值迪士尼面臨串流媒體服務獲利疲弱、票房收入下滑，以及串流媒體領域競爭加劇等挑戰。

2022年至今裁員超過8000人

報道又指，自迪士尼前行政總裁艾格（Bob Iger）於2022年重返該職位後，集團隨即進行大規模重組以來，並已裁員超過8,000人。至於最新一輪裁員計劃，亦是在Josh D’Amaro今年接任之前就已開始。

截至2025財年底，迪士尼擁有23.1萬名員工，其中約80%在包括主題樂園業務的體驗部門工作。據悉，今次裁員大部份發生在娛樂、ESPN及企業營運部門；相反，主題樂園及郵輪業務則持續增長。
 

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