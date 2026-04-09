中東戰況仍未明朗 股市走勢仍反覆｜古天后

4月9日，部份時間有陽光，初時有薄霧，日間天氣炎熱。美國與伊朗同意暫時停戰兩周，霍爾木茲海峽可望重開，而卡塔爾亦據報着手恢復液化天然氣（LNG）生產，以紓緩能源危機憂慮，油價急挫逾一成。油價回落令通脹有望降溫，市場再度押注美國今年內減息，刺激環球股市周三強勁反彈，道指一度爆升逾1400點，俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數最多急回22.77%至19.91。道指收市報47909，升1325點或2.85%；標指升165點或2.51%，報6782；納指大幅反彈617點或2.8%，報22635。紐約期油收市跌16.41%，每桶報94.41美元，日內一度低見91.03美元，跌幅達19.4%；但今早有消息指黎巴嫩被以色列空襲，紐約期油回升至97美元水平。

Meta推出集團首個重要的人工智能模型Muse Spark，股價收市急升6.5%，亞馬遜及Alphabet分別升3.5%及3.9%。費城半導體指數升6.3%，報8510創歷史新高，美光（Micron）急升7.7%。能源板塊回落，西方石油（Occidental）股價急跌5%，美國LNG出口商Venture Global跌9.7%；大型油企埃克森美孚及雪佛龍股價分別跌4.7%及4.3%，雪佛龍為表現最差道指成份股。之前捱沽嘅航空股喺油價回落下大幅反彈；美國航空及聯合航空股價分別回升5.6%及7.9%；達美航空警告6月底前的燃料成本將增加20億美元，股價回升3.8%。

油價回落有助通脹降溫，交易員再度押注聯儲局今年內減息。掉期市場顯示年底前美國減息機會從本周初近乎零，跳升至60%，相比之下，美伊戰爭爆發前預期減息超過兩次。美國聯儲局3月議息紀錄顯示，大多數與會者認為，如果油價上漲衝擊勞動力市場及消費者錢包，伊朗戰爭可能導致局方需要採取寬鬆貨幣政策，官員們維持共識預期今年將減息一次。美滙指數一度急回1.33%，至98.525水平，日圓漲1.08%，至157.89兌每美元。加密貨幣「一哥」比特幣曾反彈半成，升至72841美元3周高位。

港股重展升勢 需企穩26300

美伊暫時停火，中東局勢稍為緩和，亞太區股市及美股股指期貨做好，港股假期後裂口高開，恒指裂口高開656點，重越250日線約25150及20日線25350，盤中一度升817點見25934，全日升776點，報收25893，成交額3724億元，尚算配合升勢。中東局勢降溫令油價急回，利好股市，目前仍需觀望霍爾木茲海峽能否順利重啟，以及油價會否繼續向下，市場風險胃納方有機會再進一步擴大。

港股暫時總算成功突破下降軌約25400，至於大市要重展升勢，必需要重越50及100日線約26150-26200，成功企穩26300水平，技術走勢上重返頭肩頂形勢之頸線上，才會吸引更多資金入場。由於科技股目前收復力度仍不足，暫難言已回復升勢。料大市仍會隨中東局勢變化而反覆。短線留意下方支持25600/25400，上方短線阻力為26000/26200。

由於昨日遺下巨大上升裂口，如今明兩日回補裂口約25300水平後，要企穩20日線，即守穩25400水平，企穩於下降軌之上，港股方能擺脫劣勢，短線於25400-26000水平進行整固，再突破頸線26300，港股方有條件再展升浪。

古天后