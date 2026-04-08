阿里調整AI架構 新設技術委員會 升級通義大模型事業部
更新時間：17:55 2026-04-08 HKT
發佈時間：17:55 2026-04-08 HKT
發佈時間：17:55 2026-04-08 HKT
阿里巴巴（9988）CEO吳泳銘發布內部信宣布AI組織調整，包括把通義實驗室升級為事業部，新設立集團技術委員會並升級通義大模型事業部，聚合優勢資源投入AI關鍵戰場。據內部信指，阿里巴巴在集團層面設立技術委員會，由吳泳銘擔任組長，成員包括周靖人、吳澤明、李飛飛。
升級通義實驗室為事業部
內部信指，周靖人擔任技術委員會首席AI架構師，李飛飛負責阿里雲技術以及AI雲基礎設施建設，吳澤明負責集團業務技術平台以及AI推理平台建設。
另外，阿里還將通義實驗室升級為通義大模型事業部，由周靖人負責；李飛飛出任阿里雲CTO；吳澤明專注阿里巴巴集團CTO工作，淘寶閃購CEO職務由雷雁群接任。
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