按揭證券公司傳擬發行120億數碼債券 將超越政府全球規模最大

彭博報道，按揭證券公司正考慮首次發行數碼債券，籌集最多120億港元，有望成為全球規模最大的同類債券發行。按證公司發言人回覆查詢表示，不予置評。

幣種料涉港元及離岸人民幣

彭博引述消息人士報道，按證公司正考慮最快於下個月，發行以港元及離岸人民幣計價的多個年期債券，發行規模預計在100億至120億港元之間。報道指，由於具體條款仍在商討中，最終或會有所變動。

按證公司是由政府通過外匯基金全資擁有，按照審慎商業原則運作，使命為促進銀行業界穩定、市民置業安居、本地債券市場發展及退休規劃市場發展，業務包括按揭保險計劃、安老按揭計劃、年金、中小企融資擔保計劃等。截至2024年底，按證公司總資產約2218億元。

政府去年末季發行代幣化債券籌100億

本港近年積極推動數碼債券，政府在去年第四季第三度發行代幣化債券，總額達100億元，規模為當時全球之冠，並引入代幣化央行貨幣交收選項，並將繼續定期發行代幣化債券。

金管局於2024年推出了「數碼債券資助計劃」，鼓勵更多數碼債券在港發行，每筆債券可獲最高250萬元的資助。

至少6機構在港發行數碼債

彭博統計，除本港政府外，至少有6家機構已在港發行數碼債券，包括深圳市福田投資控股、山高控股（412）等，合共集資約10億美元（約78億港元）。

數碼債券又稱代幣化債券，是利用區塊鏈技術進行發行、交易及結算的債務工具。與傳統債券相比，數碼債券透過自動化及減少中介機構，可縮短結算周期及降低營運成本。