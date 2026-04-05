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三星DRAM供貨據報第二季加價30% 海力士及美光料跟隨

商業創科
更新時間：15:52 2026-04-05 HKT
發佈時間：15:52 2026-04-05 HKT

三星繼今年首季將DRAM均價上調約100%後，據韓媒報道，公司已就第二季DRAM供貨價格與主要客戶完成談判及簽署供應合同，按季加幅約30%，為高帶寬內存（HBM）及服務器、PC、移動等通用DRAM產品的平均加幅。另一方面，SK海力士與美光據報也將以相近水平推進第二季DRAM供貨，並就加幅及合同方式與客戶談判。

客戶爭相鎖定DRAM貨源

報道引述業內人士指出，「仍有大量客戶爭相提前鎖定DRAM貨源，因此公司得以在首季基礎上進一步提價供貨」，並指「AI需求為核心，目前價格企穩或下跌的跡象均未出現」。按此計算，以2025年初DRAM價格為基準，經過兩輪加價後，第二季供貨價已相當於基準價2.6倍。

針對此輪DRAM價格持續上行，報道指動力來自AI加速器需求的爆發式增長。不過，報道指第二季加幅明顯低於首季的翻倍加幅，預期第三季的供需動態將成為決定DRAM價格走向的關鍵變量。

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