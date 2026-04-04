打工仔裁員潮下生存法則 從「7隻狗結伴逃亡」偷師 4招建立團隊歸屬感撐過逆境｜吳慧琪

吉林早前有七隻不同品種的狗集體被偷走，再集體逃回家的故事，感動全城。牠們沒有管理者指揮、沒有資源支援，卻在最艱難的處境中，靠著彼此，一起回家。這七隻狗的處境，和香港部份打工仔相似：同樣被丟進困境，同樣沒有外援，同樣只能靠身邊的人撐過去。

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香港經濟低迷，上週又聽到企業公佈要大裁員，留下來的人工作量加倍，離開的人帶著不安重新出發，以下是從七隻狗身上學到的四個團隊生存法則：

法則一：建立自己的方向感

七隻狗能成功跑回家，最關鍵的是牠們知道家在哪裡。牠們記得主人的味道、記得那條路的氣味。這個共同的目標，讓牠們在逃跑的過程中沒有分散、沒有迷失。

當公司前景不明、大方向模糊，最讓人無力的，是不知道努力是為了什麼。在經濟不景氣、大環境不可控的時候，你需要給自己找一個小目標。

管理學的目標設定理論（Goal-Setting Theory）提出，明確、具體、有挑戰性但可達成的目標，能顯著提升個體的動機和表現。當你給自己設定一個清晰的小目標，大腦會自動進入「目標導向」狀態，焦慮感降低，行動力提升。給自己一個可控的小目標，例如：本週內我要完成這份報告、今天我要回覆所有電郵…，是找回掌控感最直接的方法。

法則二：找到在團隊中的專屬位置

七隻狗體型不同、能力不同。有的跑得快負責探路，有的體力好負責殿後，有的嗅覺靈敏負責辨別方向，腿短的哥基沒有被看低，牠們沒有誰是「多餘的」。

經濟不景氣的時候，最讓人不安的，是覺得自己隨時可以被取代。其實每個團隊都需要不同的人。與其擔心自己會不會被裁，不如想想：「我在這個團隊裡，最擅長做什麼？」然後把這件事做到最好。

自我決定理論（Self-Determination Theory）中提到，人類有三種與生俱來的心理需求：自主感、勝任感、歸屬感。當你找到自己在團隊中的獨特位置，並把擅長的事做到最好，勝任感和歸屬感就會同時提升。當你成為團隊裡某個「擔當」，你就多了一份安全感。不是因為你特別厲害，而是因為你在對的位置上。

法則三：以「信任」作為儲備

七隻狗在逃跑的過程中，牠們的信任是在奔跑中建立的：你跑前面，我跟著；你停下來等我，我加快腳步跟上。狗隊伍一直照顧那隻因突圍而受傷的德牧，每一步，都在說「我們不會丟下你」。

當公司獎金縮水、升遷停滯，我們能給彼此的，不再是錢，而是信任。當同事工作出錯時，你選擇幫他一把，而不是落井下石；當同事被老闆照肺時，你選擇事後遞一杯清水，而不是在旁邊看戲…。這些小事，累積起來，就是你在職場中最珍貴的資產。

跟據社會交換理論（Social Exchange Theory），人際關係的建立是基於互惠原則：我先幫你，你再幫我，信任就在這個循環中累積，成為最可靠的「社會貨幣」。你幫同事一次，同事記住了；你被需要的時候，自然會有人站出來。

法則四：確認「我並不孤單」

七隻狗被偷走時，牠們被迫面對陌生的環境和未知的危險。但當逃跑的時機來臨，牠們選擇了一起走。沒有誰先跑，沒有誰丟下誰。這七隻狗撐下來了，不是因為牠們特別勇敢，而是因為牠們有彼此在。

經濟不景氣的時候，每個人的壓力都會放大。工作變多、對未來不安、還要照顧家人，這些壓力疊在一起，總有一天會撐不住。這一刻，被接納、被認同、被重視的感覺，就成為堅持下去推動力。

心理學的社會支持理論（Social Support Theory）提出，社會連結是影響人類心理健康和韌性的最重要因素。與其一個人扛，不如找一兩個信得過的同事，聊一聊最近的工作壓力，互相扶持。這種「我並不孤單」的感覺，本身就是一種力量。亦不少企業委托專業機構提供僱員輔導服務(EAP)，讓員工透過輔導和諮詢，取得心理連結，加強抗壓能力。

結語：這七隻狗沒有老闆、沒有資源，卻靠著彼此，一起回了家。經濟不景氣的風還在吹，裁員的消息可能還會傳來，你無法控制大環境，但你可以選擇給自己一個小目標，找到自己在團隊中的位置，用日常的善意累積信任，然後在撐不住的時候，讓身邊的人接住你。就這樣，再難的路，也能一起走過去。

吳慧琪

基督教家庭服務中心「盈力僱員服務顧問」主管

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