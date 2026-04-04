Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

打工仔裁員潮下生存法則 從「7隻狗結伴逃亡」偷師 4招建立團隊歸屬感撐過逆境｜吳慧琪

商業創科
更新時間：06:00 2026-04-04 HKT
發佈時間：06:00 2026-04-04 HKT

吉林早前有七隻不同品種的狗集體被偷走，再集體逃回家的故事，感動全城。牠們沒有管理者指揮、沒有資源支援，卻在最艱難的處境中，靠著彼此，一起回家。這七隻狗的處境，和香港部份打工仔相似：同樣被丟進困境，同樣沒有外援，同樣只能靠身邊的人撐過去。

相關文章：狗狗大逃亡︱吉林同村被擄7犬成功跳車 結伴跋涉17公里回家︱有片

香港經濟低迷，上週又聽到企業公佈要大裁員，留下來的人工作量加倍，離開的人帶著不安重新出發，以下是從七隻狗身上學到的四個團隊生存法則：

法則一：建立自己的方向感

七隻狗能成功跑回家，最關鍵的是牠們知道家在哪裡。牠們記得主人的味道、記得那條路的氣味。這個共同的目標，讓牠們在逃跑的過程中沒有分散、沒有迷失。

當公司前景不明、大方向模糊，最讓人無力的，是不知道努力是為了什麼。在經濟不景氣、大環境不可控的時候，你需要給自己找一個小目標。

管理學的目標設定理論（Goal-Setting Theory）提出，明確、具體、有挑戰性但可達成的目標，能顯著提升個體的動機和表現。當你給自己設定一個清晰的小目標，大腦會自動進入「目標導向」狀態，焦慮感降低，行動力提升。給自己一個可控的小目標，例如：本週內我要完成這份報告、今天我要回覆所有電郵…，是找回掌控感最直接的方法。

法則二：找到在團隊中的專屬位置

七隻狗體型不同、能力不同。有的跑得快負責探路，有的體力好負責殿後，有的嗅覺靈敏負責辨別方向，腿短的哥基沒有被看低，牠們沒有誰是「多餘的」。

經濟不景氣的時候，最讓人不安的，是覺得自己隨時可以被取代。其實每個團隊都需要不同的人。與其擔心自己會不會被裁，不如想想：「我在這個團隊裡，最擅長做什麼？」然後把這件事做到最好。

自我決定理論（Self-Determination Theory）中提到，人類有三種與生俱來的心理需求：自主感、勝任感、歸屬感。當你找到自己在團隊中的獨特位置，並把擅長的事做到最好，勝任感和歸屬感就會同時提升。當你成為團隊裡某個「擔當」，你就多了一份安全感。不是因為你特別厲害，而是因為你在對的位置上。

法則三：以「信任」作為儲備

七隻狗在逃跑的過程中，牠們的信任是在奔跑中建立的：你跑前面，我跟著；你停下來等我，我加快腳步跟上。狗隊伍一直照顧那隻因突圍而受傷的德牧，每一步，都在說「我們不會丟下你」。

當公司獎金縮水、升遷停滯，我們能給彼此的，不再是錢，而是信任。當同事工作出錯時，你選擇幫他一把，而不是落井下石；當同事被老闆照肺時，你選擇事後遞一杯清水，而不是在旁邊看戲…。這些小事，累積起來，就是你在職場中最珍貴的資產。

跟據社會交換理論（Social Exchange Theory），人際關係的建立是基於互惠原則：我先幫你，你再幫我，信任就在這個循環中累積，成為最可靠的「社會貨幣」。你幫同事一次，同事記住了；你被需要的時候，自然會有人站出來。

法則四：確認「我並不孤單」

七隻狗被偷走時，牠們被迫面對陌生的環境和未知的危險。但當逃跑的時機來臨，牠們選擇了一起走。沒有誰先跑，沒有誰丟下誰。這七隻狗撐下來了，不是因為牠們特別勇敢，而是因為牠們有彼此在。

經濟不景氣的時候，每個人的壓力都會放大。工作變多、對未來不安、還要照顧家人，這些壓力疊在一起，總有一天會撐不住。這一刻，被接納、被認同、被重視的感覺，就成為堅持下去推動力。

心理學的社會支持理論（Social Support Theory）提出，社會連結是影響人類心理健康和韌性的最重要因素。與其一個人扛，不如找一兩個信得過的同事，聊一聊最近的工作壓力，互相扶持。這種「我並不孤單」的感覺，本身就是一種力量。亦不少企業委托專業機構提供僱員輔導服務(EAP)，讓員工透過輔導和諮詢，取得心理連結，加強抗壓能力。

結語：這七隻狗沒有老闆、沒有資源，卻靠著彼此，一起回了家。經濟不景氣的風還在吹，裁員的消息可能還會傳來，你無法控制大環境，但你可以選擇給自己一個小目標，找到自己在團隊中的位置，用日常的善意累積信任，然後在撐不住的時候，讓身邊的人接住你。就這樣，再難的路，也能一起走過去。

吳慧琪
基督教家庭服務中心「盈力僱員服務顧問」主管

延伸閱讀：

從小獼猴Panchi學職場法則 尋找自己「布媽媽」 理解群體潛規則

從「南京紅姐」與Chiikawa到職場管理 為何情緒價值比金錢更能留住人心？

期望管理大失敗 因愛成恨變仇人 職場顧問建議5大溝通策略「應提供更新鮮紅蘿蔔」

全港一成打工仔曾遇性騷擾 專家拆解3大陷阱 改花名、傳流口水Emoji也存風險

勸壓力大同事辭職 藉空缺應徵上位 打工仔被斥心機雙面人 專家籲學懂5大職場公關策略

爆粗全因爆煲？專家籲關注職場精神健康 減服務業前線亂象 4大憤怒管理方法

專才見工 HR自爆內部人事衝突 請人變趕客錯失人才專家分享4大面試官應有禮儀

58歲被斥職場老屎忽 年輕下屬批「唔做嘢仲鍾意Ban人意見」 職場培訓顧問教路 6招擺脫Old Seafood思維

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
4小時前
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
影視圈
13小時前
鄭麗文個人背景在內地網絡成熱話，與丈夫返雲南祭祖照曝光。微信公眾號「茶苑路拾貳號」
鄭麗文訪陸︱彝族背景成熱話 與丈夫返雲南祭祖舊照曝光︱多圖
即時中國
4小時前
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
3小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
14小時前
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
飲食
18小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
影視圈
2026-04-05 12:00 HKT
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
飲食
17小時前
六合彩復活節金多寶將於今晚（4日）攪珠。資料圖片
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
社會
2026-04-04 21:33 HKT