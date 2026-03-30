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平保股息連續十年增長 稱有信心維持升勢

商業創科
更新時間：10:03 2026-03-30 HKT
發佈時間：10:03 2026-03-30 HKT

中國平安保險（2318）去年增派全年股息5.9%至每股2.7元人民幣，連續10年保持升勢；以派發股息總金額計，更是連升14年。就今年派息能否保持漲勢，聯席首席執行官郭曉濤表示，公司的派息政策是與營運利潤協調一致，並保證給予股東可預見性的長期持續穩定的回報。而他「對營運利潤的持續增長是有信心的，也就意味著對於股息的持續增長也是有信心的」。

郭曉濤稱，有信心公司的負債端業務持續增長和利潤積累，且長期投資收益受短期市況影響很有限，因按監管規定須預留一定比例的投資收益以備將來不時之需，故能抵禦短期市況波動，因此對營運利潤以至股息的持續增長具有信心。

新業務價值連續3年雙位數增長

平安的壽險及健康險業務新業務價值連續3年錄得雙位數增長，去年的增幅為29.3%。他指今年首季度的新業務價值增長非常理想，對全年的增幅亦較有信心，主要由於整個壽險市場進入黃金發展期，以及受惠公司的均衡渠道發展策略，其中代理人渠道進入高品質轉型的過程中，銀保渠道又在高速發展，加上正投資建設社區金融渠道，成為業務增長的驅動因素。他認為現時約35萬名的代理人數屬合適水平，但會不斷提高績優代理人（季度月均首年保費佣金要達3500元人民幣）的佔比，以提升代理人的產能。

就壽險市場轉型至分紅險，他認為是好趨勢，可助壽險公司降低負債成本，又料今年壽險行業將有近70%以上的產品銷售會集中在分紅險的領域，因回報較傳統險吸引，這也有助促進平安壽險業績增長。

平安去年初開始積極配置黃金投資，郭曉濤稱，平安為首批投資黃金的內地險企，截至去年底，其金投資佔比非常小，遠遠未達監管上限要求，即投資金帳面餘額合計不得超過公司上季末總資產的1%。他指公司是看長期黃金走勢來評估有關配置，不受短期波動影響。

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