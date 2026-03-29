內地AI短劇火熱 市場規模料增至240億 「一人劇組」模式湧現

隨着人工智能技術發展迅速，AI短劇憑藉低成本及高效率等優勢，迅速獲得市場關注。據內媒引述產業機構預測，AI動漫短劇（包含AI仿真人短劇）用戶規模將從去年約1.2億增長至今年的2.8億，而且市場規模可望達到240億元（人民幣，下同）。同時，AI短劇也改變了傳統短劇的製作方式，讓一人公司及獨立工作室等新生態不斷湧現。

部份「爆款劇」播放量過億

報道引述紅果短劇總編輯樂力指出，現在AI短劇規模產量非常大，每天授權公司播出的AI短劇日新增量可能有上千部，相當高比例的是帶有解說性質的AI仿真人內容類型，部份「爆款劇」播放量達過億。中國傳媒大學戲劇影視學院教授趙暉則指出，AI短劇帶來了一次生產關係的徹底轉型，激活有創意的人運用AI技術實現創意的可視化轉化。

報道又引述了一位短劇創業家龐昊洋指出，AI短劇與傳統影視產業不同，並沒有龐大劇組、亦沒有繁瑣溝通，一部電腦、幾款AI軟件就可以構成其「一人劇組」，而且現在一年收入可達二、三十萬元。

互聯網及遊戲等人士紛入行

另有業內人士透露，目前AI短劇行業中約80%從業者來自互聯網、遊戲等非影視領域，憑藉原有技術優勢快速切入行業，形成了多元行業生態。

事實上，在2026年短劇新春檔期總計86.7億的總播放量中，AI動漫短劇佔比接近30%，其中AI仿真人劇貢獻了超過80%播放量。有產業機構更預測，2026年AI動漫短劇（包含AI仿真人短劇）用戶規模將從2025年約1.2億成長至2.8億，市場規模可望達到240億元。

然而，AI短劇產業發展也出現市場分化。根據業界估算，龍頭創作者月收入可達10萬元至近百萬元，但全國範圍內月收入超過20萬元的個人創作者不足百人；相反，絕大多數創作者月收入不足10元。

