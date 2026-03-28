港獨家舉辦ComplexCon 狂吸逾3.6萬客 「競敵」星洲搶「情緒價值」 「年輕人願為一個IP而來」

香港每年三月藝術盛事連連，當中極具代表性的國際跨界潮流盛事 ComplexCon剛於上周末結束。近年香港及「老對手」新加坡均大力發展 「盛事經濟」，捕捉追求「情緒價值」的新興客群。新加坡旅遊局（STB）今年首度進駐 ComplexCon 香港，其大中華區首席代表兼執行署長潘政志接受《星島頭條》專訪時表示，在當下經濟環境下，「與其說是消費降級，而應該說是消費的轉移」，面對年輕一代「活在當下」的消費心態，新加坡亦在旅遊體驗上作出針對性調整。

甚麼是ComplexCon？

ComplexCon作為由美國潮流媒體《Complex》主辦的全球最大型潮流文化嘉年華，匯集球鞋、時尚、音樂、藝術、美食與創新科技。該活動自2016年起舉辦，每年吸引眾多潮流品牌、設計師及明星參與，包括限定潮流單品發售、專家座談及星級音樂表演。

今屆ComplexCon在香港亞洲國際博覽館舉辦，其中重點體驗包括「玩具收藏家天堂」的ComplexCon GIFT SHOP、「Labubu之父」兼活動創意總監龍家昇帶來的「The Monsters」全方位沉浸式體驗，以及由新加坡新生代藝術家tobyato操刀的三米高《石鞋龍》巨型藝術裝置等。數據顯示，為期兩日的活動吸引來自世界各地的潮流愛好者，僅3月22日單日入場人數創新高超過2.1萬人，總入場人數逾3.6萬人。

事實上，ComplexCon自2024年起首度登陸亞洲，即選定香港作為唯一舉辦城市，並連續舉辦三年，成為連接亞洲與全球潮流文化的核心樞紐。除ComplexCon外，近年香港積極發展 「盛事經濟」，過去一年先後舉辦多場演唱會及體育活動，如Coldplay在啟德體育園主場館舉辦4場演唱會，吸引約20萬名本地和海外、內地觀眾，帶來約12億港元的經濟效益。而據旅發局早前公布，去年全年初步訪港旅客數字4990萬人次，按年上升12%。

旅遊消費移至「情緒價值」

另一邊廂，香港的「老對手」新加坡近年也走「情緒價值」路線。該國旅遊局的潘政志指，疫情後大中華區年輕客群的旅遊消費習慣發生顯著改變。以往旅客傾向觀光打卡、購買奢侈品或名牌；現時年輕人更渴望深度遊，追求購買過程中的回憶與沉浸式體驗，以滿足「情緒價值」。為迎合此趨勢，新加坡在旅遊體驗上作出了針對性調整，例如引入沉浸式戲劇餐飲體驗「AndSoForth」，食客會隨著劇情推移，穿過不同的房間，而每間房都是一個全新的戲劇場景，菜式亦會因應主題烹調。

在IP與潮玩上，許多IP聯名合作吸引不少年輕客群專程前往。例如新加坡旅遊局與泡泡瑪特合作，曾推出新加坡限定LABUBU 魚尾獅搪膠公仔，並與國家博物館聯動推出 SKULLPANDA 主題展。今年更與內地藝人王鶴棣的主理品牌 D.Desirable 合作，在新加坡開設首間海外快閃店。

談及盛世經濟，他指如今「越來越多年輕人願意為一個IP、一場演唱會，奔赴一座城。」而演唱會不只是兩小時演出，更會帶動整體旅遊產業。以 Taylor Swift 演唱會為例，活動帶動不少商店推出快閃零售及主題餐飲。UOB 數據顯示，受演唱會帶動，2024年第一季新加坡境內的信用卡消費激增35%。其中服裝零售增長 85%，旅遊增長 80%，住宿增長近 45%，餐飲增長超過30%。他還強調，演唱會不僅帶動即時經濟，更是一個「種草」平台，讓旅客深度體驗當地幸福感，成為日後重遊的誘因。

分散客源地做風險投資

面對環球經濟波動，潘政志認為與其說是「消費降級」，不如說是「消費轉移」。至於在當下大環境下，是否更多人會被其他更平價的東南亞國家吸引，他指若把客源地當做是投資，他們會分散風險投資。自2013年起，新加坡已確立「優質旅遊」策略，不盲目追求旅客數量，而是精準吸引具消費力的客群，同時提供多元選擇，實現「豐儉由人」，分散投資不同客源地以平衡風險。

數據顯示，2025年1月至12月期間的主要遊客來源市場，最大的遊客來源地依次為中國內地、印尼及馬來西亞，其中內地以310萬遊客量穩居榜首。人均消費繼續超越疫情前，展望 2026 年人次數量將達到1,700萬至 1,800萬，人均消費維持平穩。

注入新元素吸港客重遊

談及香港客群，潘政志形容香港為「成熟市場」。由於兩地在城市規劃及語言環境相似，港客多以自由行方式探索，且對物價及酒店性價比的敏感度較低。要吸引香港客重遊，關鍵在於為現有產品注入新元素，例如濱海灣花園定期更換《阿凡達》或《侏羅紀公園》等 IP 展覽，未來更將引進「迪士尼郵輪」亞洲首站項目。

相較之下，內地一線城市旅客與香港類似，追求深入、垂直的主題旅遊；而內地二線城市則是新開發市場，旅客可能仍處於初次到訪，更偏向走馬看花的觀光模式。而近年來，內地遊客也越來越「內捲」，除吃喝玩樂外還兼顧自我提升。例如不少內地家長特地帶小孩來星參加 AI 等短期研修課程，實現「邊學邊玩」；甚至連銀髮族亦興趣多多，女性偏好穿娘惹裝打卡，男性則熱衷攝影，也有人報讀 AI 課程提升自我。