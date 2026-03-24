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OpenAI傳以17.5%高額保底回報招攬私募基金 組合資搶攻企業市場

商業創科
更新時間：15:05 2026-03-24 HKT
發佈時間：15:05 2026-03-24 HKT

據路透社引述消息報道，ChatGPT開發商OpenAI正積極拉攏私募基金建立合資公司，並開出高達17.5%的保底回報及優先股權益等條件，遠較主要競爭對手Anthropic豐厚，冀藉此籌集新資金並加速企業級AI產品的落地應用。

消息指，OpenAI向私募基金提供優先股權益，並保證最低回報率達17.5%，遠高於一般優先股工具的水平。此外，OpenAI更提供使用其最新AI模型的特權，以爭取包括TPG及Advent在內的投資者加入其合資公司。相比之下，Anthropic面向企業級市場的私募股權交易則未有提供類似的回報承諾。

發掘龐大客戶群 冀為年內IPO鋪路

目前OpenAI與Anthropic均爭取與私募基金建立合作夥伴關係，此類合作將使其能夠迅速將AI工具引入至私募基金旗下數以百計的成熟企業中，有助提升其模型的採用率，更能大規模增強客戶黏性。

波士頓諮詢公司（BCG）AI部門的Matt Kropp指出，目前業界正展開一場爭奪，力求鎖定最多的企業客戶和業務團隊。一旦企業將定製的AI模型整合至系統中，便很難轉投競爭對手陣營。他更表示，「這裡蘊藏著巨大的擴展潛力。」

此外，合資公司有助吸收部署工程師為客戶定製模型的龐大前期成本，從而減輕OpenAI及Anthropic在上市前的財務壓力，並提供更清晰的財務分部報告，為兩間公司最快於今年內啟動IPO的計劃增強說服力。

部份私募卻步 憂欠缺長遠利潤

據悉，至少兩家私募基金已決定不參與其中，主要憂慮合作夥伴關係的經濟效益、靈活性及利潤前景。全球最大軟件投資公司之一的Thoma Bravo亦決定退出。他質疑，與AI公司建立合資公司的長遠利潤前景，並指出其投資組合中的許多公司已在使用AI工具。

部分投資者指出，在科技股估值回落的背景下，這類合資公司未必能產生額外收入，實際回報或取決於能否取得董事局席位、股權或其他僅限領投方享有的經濟條款。
 

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