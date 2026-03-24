特朗普女婿基金資產升近三成 中東金主佔99% 民主黨促庫什納交代中東外交商業接觸

據彭博報道，由美國總統特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）所管理、由中東多國主權基金注資的投資公司Affinity Partners，去年資產規模按年急增近30%，截至2025年底已達62億美元。該基金約99%的資產屬於非美國投資者，其核心「金主」包括與沙特阿拉伯、阿聯酋及卡塔爾掛鈎的政府支持基金。

曾參與收購EA及華納兄弟

報道指，Affinity Partners自成立以來已投資逾25家公司，淨內部回報率（IRR）高達25%。其投資組合包括企業健康平台EGYM及特拉維夫的Phoenix Financial，同時參與多宗世紀併購，例如早前夥拍沙特主權財富基金（PIF）以550億美元收購遊戲巨頭美商藝電（Electronic Arts, EA）；亦曾一度支持派拉蒙（Paramount Skydance）以1,080億美元敵意收購華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery），但其後才退出交易。

據悉，由於公司大部分資金已投放，Affinity早前正與沙特主權財富基金探討成立新基金，以籌集更多資金。然而，Affinity首席法務官Ian Brekke證實，公司已改變計劃，在庫什納志願為政府服務期間，不會再接納額外資本。

基金業務惹民主黨關注

庫什納是美國總統唐納德·特朗普的長婿，近期獲任命為特朗普政府的中東和平特使，其基金業務再度引發國會議員關注。民主黨議員上周要求進一步了解庫什納在代表美國進行中東外交談判的同時，與當地投資工具進行商業交易的細節。

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