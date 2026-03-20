香港國際青年商會與人才辦組戰略聯盟 促進青年與國際互動
更新時間：18:41 2026-03-20 HKT
發佈時間：18:41 2026-03-20 HKT
發佈時間：18:41 2026-03-20 HKT
國際青年商會中國香港總會在「2026全球人才高峰會周」（Global Talent Summit Week 2026）上，正式與香港人才服務辦公室（人才辦）簽署合作備忘錄（MOU）。此次盛會匯聚逾十個不同國家的駐港總領事、外交代表，以及五十多位來自世界各地的JCI國際領袖。
雙方將構建深度戰略夥伴關係，藉由JCI的全球網絡，促進香港青年與國際菁英、政策決策者及創新先驅的跨域互動，共同強化香港作為亞洲國際人才樞紐及國家人才門戶的領先優勢。
國際青年商會中國香港總會會長連冠鴻（Daryl Lin）表示，透過JCI的全球網絡，我們將深化香港青年與國際人才的跨文化對話，激發超越疆界的協同效應，為香港乃至全球社群的永續繁榮奠定堅實基礎。
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