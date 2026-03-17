蘋果推耳罩式耳機AirPods Max 2 降噪效能增1.5倍 支援實時翻譯

蘋果公司（AAPL）周一正式發布耳罩式耳機AirPods Max 2，為高端音響產品線帶來重大更新。新機搭載H2晶片，降噪效能較初代提升1.5倍，並引入多項AirPods Pro系列獨有功能，售價為549美元，香港售價則為4,599元。

對話感知可自動降低音量

據彭博引述消息報道，是次升級最大亮點在於內部晶片換上H2晶片，以支援實時翻譯功能，即用戶面對面交談時可即時獲得語音翻譯；同時對話感知會在用戶開口說話時，自動降低音量，無需手動暫停音樂。

此外，新機新增適應性音頻，能因應環境自動調節降噪強度；「降低高音量」功能則可減弱警笛聲、地盤噪音等刺耳聲響對耳朵的衝擊。

麥克風系統標榜「錄音室級別」

蘋果同時強化AirPods Max 2的麥克風系統，標榜達「錄音室級別」音質，並降低無線延遲，改善遊戲時的聲畫同步表現。

AirPods Max 2將於3月25日開放預訂，預計4月初正式發售。新機提供五款配色選擇，包括藍色、紫色、橙色、午夜色及星光色（淡金色）。