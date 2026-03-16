郭明錤料Nvidia投資Groq後 LPU出貨料爆升逾10倍 

Nvidia年度GTC大會本周一（16日）起在美國舉行之際，天風國際證券分析師郭明錤於X發文指出，Nvidia LPU或LPX（語言處理單元）機櫃將迎來數量級成長，主要因素包括與Nvidia生態系如CUDA高度整合，大幅降低應用開發與部署門檻；其次是超低延遲推論需求快速增加，包括AI代理如程式碼代理（coding agents），以及正在興起的real-time、consumer-facing與physical-AI等類型應用。

郭明錤的最新產業調查顯示，Nvidia投資Groq後，LPU出貨規劃大幅上修。2026至2027年LPU共出貨預估約400至500萬顆（2026佔約30至40%、2027佔約60至70%），相較過去年度出貨量，將出現10倍以上的數量級成長。

單機櫃LPU數量增至256顆

另外，為維持推論解碼階段的超低延遲優勢，並因應長文本推理帶動的KV cache需求快速成長，Nvidia預計將每機櫃LPU數量由目前64顆提升至256顆，以擴大記憶體容量並維持超低延遲效能。

新架構機櫃預計於2026年第四季至2027年第一季量產，2026與2027年機櫃出貨量分別約300至500個，與15,000至20,000個。

郭明錤亦列出Nvidia生態整合LPU的三個關鍵觀察重點，包括網路架構中，NVLink Fusion與RealScale的機櫃互聯；開發者介面中，Nvidia NIM（推理微服務）是否讓開發者在部署時無需區分GPU與LPU；以及編譯整合中，TensorRT-LLM是否支援LPU的compile-first（先編譯）架構。

滬電股份或成贏家

郭明錤表示，LPU/LPX機櫃量產亦對PCB（印刷電路板）產業有重要意義，關鍵PCB供應商滬電股份扮演核心角色。LPU/LPX機櫃是首度大規模採用CCL M9材料的應用。

若順利量產，不僅意味著LPU方案的數量級成長將在2027年為滬電股份（002463）帶來顯著貢獻，也代表該公司突破高層板石英布加工技術門檻，有望帶動PCB產業展開新一輪成長周期。