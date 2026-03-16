富衛全年淨利潤創新高不派息 稱屬成長型企業 續投入業務與團隊建設

富衛集團（1828）公布在港上市後的首份全年業績創新高，淨利潤達1.66億美元（約13億港元）。集團常務董事兼財務總監薛簡能（Sid Sankaran）指出，香港保險業未來幾年新業務價值可維持雙位升幅，集團有信心持續提升市場份額，亦會繼續動用資源投資業務和人才。

香港仍是增長引擎

期內，富衛股東應佔盈利1.04億美元（約8.1億港元），扭虧為盈，每股基本盈利12.88美仙，不派息。薛簡能表示，集團仍屬成長型企業，強調集團財務靈活性，將持續投入業務與團隊建設，把握各市場增長紅利，其中香港仍是增長引擎，目標在2026年取得同樣或更強勁的成績。

市場佈局方面，行政總裁黃清風表示，香港不僅是壽險業務增長亮眼，更已發展為全球重要財富管理中心，集團將進一步拓展針對高資產淨值客戶品牌FWD Private。

中東投資敞口佔比低於5%

談及中東局勢，薛簡能表示，集團對中東市場的投資敞口佔比低於5%，未形成實質性影響，股市風險波動亦已在過去兩年透過風險分散完成緩釋。

按固定匯率計，富衛去年新增業務銷售額按年增25%達24.46億美元；新業務合約服務邊際增長至14.76億美元，按年增18%，新業務價值增至9.45億美元，增幅為11%。稅後營運利潤增5%至4.99億美元，淨利潤1.66億美元，是去年6倍，亦是自《國際財務報告會計準則》第17號實施後，連續第二年創新高。

港澳新業務價值增長44%

富衛指，港澳地區、泰國和柬埔寨、日本以及新興市場，四個地區業務都帶來正面貢獻。香港及澳門方面，新業務價值增長44%至4.78億美元，主要受新業務銷售額增長所帶動，年化新保費增加51%至12.1億美元；境內及境外年化新保費較2024年分別增長58%及44%，香港及澳門分部繼續專注於其多渠道分銷策略，各渠道均錄得強勁銷售增長。

朱景耀7月起任財務總監

另外，富衛任命朱景耀（David Junius）7月起出任集團常務董事兼集團財務總監，即日起會擔任署理集團財務總監，接替將搬回美國的薛簡能，薛簡能則以顧問身分為集團提供意見與指導，專注集團的一般帳戶和機構投資者。