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Google擴展Gemini體驗至全港用戶 稍後涵蓋Mobile App

商業創科
更新時間：12:26 2026-03-16 HKT
發佈時間：12:26 2026-03-16 HKT

Google宣佈，將逐步擴展Gemini網絡應用程式（web app）體驗至全港所有用戶，稍後亦將涵蓋Gemini行動應用程式（Mobile App）。

直接應用Google先進AI模型

Google香港銷售及營運總經理余名德表示，擴展Gemini體驗將為本港帶動更多創造力與生產力，並有助貫徹公司「一齊為香港創新可能」的目標，未來會繼續負責任地構建全方位的人工智能生態系統（full-stack AI ecosystem），讓AI對每個人都更有幫助。

公司又指，Gemini讓用戶能直接應用Google先進的AI模型，協助處理日常各項事務，包括撰寫複雜的電郵、為個人計劃構思靈感，以至籌劃家庭旅行。作為一款多模態工具，Gemini為人們透過文字、圖像和語音與資訊互動的方式帶來更多可能。用戶更可生成圖像以至音樂等多媒體內容。
 

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