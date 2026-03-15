「AI六小虎」月之暗面據報尋求新一輪融資 估值達1404億

中國「AI六小虎」之一的月之暗面（Moonshot AI）據報在新一輪融資中，尋求籌集最多10億美元，使其估值達到約180億美元（約1,404億港元），為3個月前估值的4倍多，可見投資者對中國AI初創公司興趣日益濃厚，但目前尚不清楚最新一輪融資有哪些參與方。

較早前估值顯著提升

據彭博引述消息報道，開發「Kimi」聊天機器人的月之暗面已啟動討論最新一輪融資，而該公司今年早些時候獲得逾7億美元融資時，估值達100億美元，並獲阿里巴巴（9988）、騰訊（700）及5Y Capital等加碼投資。

報道又提到，公司去年底鎖定5億美元融資時，估值約43億美元；換言之，目前估值有了顯著提升。