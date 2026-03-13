Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

無極資本據報早被高盛大摩拒開戶 曾設100%「包底」收費模式

商業創科
更新時間：19:19 2026-03-13 HKT
發佈時間：19:19 2026-03-13 HKT

廉政公署與證監會日前聯合行動，打擊內幕交易及貪污行為，涉案的對沖基金無極資本（Infini Capital）再有更多市場觸跡被揭露。彭博引述消息人士指，無極資本作風進取，曾因無法通過客戶盡職調查，而不獲高盛及摩根士丹利開戶。

相關新聞：券商高層疑受賄促內幕交易 對沖基金沽空賺3億 廉署證監聯手拘8人 市場人士憂內地潛規則滲透

錢濤以直接談判配股聞名

報道指出，無極資本創辦人錢濤（Tony Chin）擅於「踩過界」，直接與一些公司談判配股事宜，繞過一般由投資銀行負責的交易領域，而無極資本甚至願意承擔超過其對沖基金資產規模的投資。

100%承擔需分成50%投資盈利

報道又指，無極資本的背景一直較神秘，過去較為市場認識，主要因為其採取非傳統收費模式，並從千禧管理、Point72資產管理等大型公司挖角。報道指出，無極資本其中一個特色，錢濤向投資者提供個人保險，可承擔最初10%的損失，如接受50%的盈利分成模式，保額更可達100%。但知情人士指，市場仍對該基金反應平平，其資產規模仍低於4億美元。

彭博早前報道，摩根大通和瑞銀集團，在數個月前已終止與無極資本的的經紀業務合作關係。

