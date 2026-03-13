騰訊被指抄襲「小龍蝦」數據 創辦人炮轟：抄襲兼推高伺服器成本 

爆紅開源AI代理軟件OpenClaw（小龍蝦）熱潮席捲內地，惟有網民發現，騰訊（0700）旗下平台SkillHub未經溝通下，大量複製OpenClaw官方市集的數據。事件惹來OpenClaw創辦人Peter Steinberger強烈不滿，在社交平台X上點名炮轟騰訊「抄襲」，並指控其行為推高了伺服器成本。騰訊隨即現身反駁，指其設立的是「鏡像站」，反為對方節省逾99%的頻寬。

網民揭騰訊SkillHub大量同步ClawHub技能包

事件起因於今日有網民於社交平台X上貼出截圖，指騰訊推出的一個名為「SkillHub」的平台，將OpenClaw官方技能市集「ClawHub」上的全部技能包大量同步。

網民指出騰訊抄襲

OpenClaw創辦人Peter Steinberger隨即發文回應，表示自己曾收過郵件，抱怨官方伺服器的速率限制過於嚴格，讓他們抓取數據不夠快。他指出，相關團隊複製內容，卻對專案毫無支持。他更直接點名騰訊混元的官方帳號質問，「可以幫忙支持下嗎，而不是把我的伺服器成本推高到五位數字？」

OpenClaw創辦人指，騰訊抱怨抓取數據不夠快

騰訊：同步的數據僅有1GB

面對質疑，騰訊AI官方帳號公開回應，指SkillHub首周為內地用戶提供高達180GB流量與約87萬次下載，但實際從ClawHub官方來源同步的數據僅有1GB。騰訊亦強調，SkillHub一直有標明來源為ClawHub，且其團隊成員本身就是OpenClaw的活躍貢獻者，並表示願意成為項目的更好贊助者。

不過，這番解釋未能平息Steinberger的怒火。他直斥，在他看來，騰訊原本可以把 SkillHub 做成官方第五個鏡像站，雙向同步下載統計數據，甚至共享下載統計數據。而非連一封郵件都未曾發送，便直接推出鏡像站點。