富途將升級旗下AI  助用戶更高效執行投資策略

商業創科
更新時間：14:19 2026-03-13 HKT
發佈時間：14:19 2026-03-13 HKT

富途證券舉辦2026年零售投資理財展，並公布即將在AI方面推出多個新功能，包括旗下牛牛AI全面升級，將由「問題助手」升級智能引擎；將推出AI自編指標功能，協助用戶更高效執行投資策略與風險等。富途 AI增長中心負責人姚文清表示，富途自從2022年起持續加大AI戰略投入，近年來以翻倍速度擴充AI人才和算法團隊，目前AI投入在產業部門中佔比已相當高，在不同職能部門中也屬於前列水平。

他續指，相信AI工具確實能改善投資者體驗和效率，同時節省人力投入，但更重要的是希望通過AI工具實現更大規模的業務拓展，為客戶提供更優質的服務。他還強調，相信AI將改變行業格局，目前更關注AI戰略帶來的長期價值而非短期回報，目前對其是戰略性投入。

自主研發及搭建AI智能體

被問及富途AI的數據來源，姚文清表示，富途AI智能體平台完全由自己研發和搭建，核心主要包括三個部分，數據層整合富途來自有數據，模型層面針對投資關鍵環節自建金融模型，算力層採用雲基礎設施，通過這種架構讓富途的AI工具實現更高的精度。他還說，富途AI工具具備多個優勢，如由於整合了內部高精度行情數據、自有社區內容和全網搜索信息，數據更全面、精准且更新快；個性化能力更高，在用戶授權下可結合歷史行為和持倉信息提供更精准回答；及由金融專家參與訓練並配備特有工具（如AI量化），AI更懂金融。

左起：富途AI增長中心負責人姚文清；富途證券首席市場總監余啟輝。
計劃推出親子證券帳戶

去年富途投資展覽吸引去超過1.2萬人次參加，富途證券首席市場總監余啟輝指出，希望今年入場人數較去年實現突破，但是更注重觀眾的參與深度而非單純數量，因此今年重點增設了多個了互動形式，如專家答疑和網紅（KOL）互動環節，希望觀眾不僅能獲取信息，更能通過深度參與實現投資能力的成長。

富途公布未來計劃，包括正計劃推出親子證券帳戶服務，協助家庭更早開展投資教育與長線財富規劃；計劃推出融資交易加密貨幣服務，實現Web3.0與Web2.0的無縫銜接；支援港元及美元 24/7 銀證轉帳，最快約4 秒完成入賬。
 

↓即睇減息部署↓

