伊朗戰事恐累美國今年不減息 特朗普再炮轟鮑威爾：別等到下次開會

美伊衝突升級刺激油價飆升，美國總統特朗普再次呼籲聯儲局主席鮑威爾立即減息。他在社交媒體Truth Social上發文稱，「聯儲局主席總是太遲，鮑威爾今天在哪裡？他應該立刻降息，而不是等到下次會議！」

聯儲局公開市場委員會(FOMC)將於下周3月17日及18日召開議息會議，屆時聯儲局12名成員組成的利率決策小組將決定是否調整其關鍵利率。該基準利率決定了消費者和企業藉貸的成本，包括抵押貸款、汽車貸款和信用卡等。

利率期貨原預期6月減息

在衝突爆發前，利率期貨顯示市場曾預期年底前會減息兩次，每次減息25個基點，而如今，市場對降息的預期卻幾乎只有一次。芝商所的FedWatch數據亦顯示，在本輪衝突發生前，市場曾預期聯儲局將在6月份降息25個基點，9月份再減息一次，甚至有極小可能根據經濟表現在年內出現第三次減息。

但最新概率顯示，市場對聯儲局「不減息」或延遲減息的預期增強。2026年3月維持息率不變機會率已達99.1%，減息0.25厘機會率僅0.9%。到了4月，維持息率不變機會率仍有96%，減息0.25厘機率僅3.9；直至明年3月才見維持不變預期降至41%。

高盛：減息預期推遲至9月

據路透社引述高盛分析師消息稱，現在預計聯儲局設定的2%的個人消費支出 (PCE) 通脹目標將在12月份升至2.9%，並將他們自己對聯儲局下一次降息的預期從之前的6月份推遲到9月份。

特朗普評論發表之際，伊朗新任最高領袖穆傑塔巴·哈梅內伊周四誓言關閉霍爾木茲海峽，這將中斷全球五分之一石油供應的運輸。紐約原油價格收報每桶95.73美元。石油價格上漲意味着汽油價格上漲，這也會導緻運輸成本上升，從而推高食品和其他商品的價格。

另外，市場普遍預期，特朗普欽點的更傾向於減息的凱文·沃什，將於5月中旬鮑威爾任期屆滿時執掌聯儲局，這使得聯儲局的下一步行動以及鮑威爾的最後幾個月將受到更加嚴格的審視。