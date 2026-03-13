無極資本疑涉內幕交易受查 創辦人錢濤兩岸人脈廣 重金投資金牛籃球隊

廉政公署及證監會公布，於3月10及11日採取代號「導火線」的聯合行動，打擊內幕交易及相關貪污行為。廉署在行動中拘捕8人，包括兩家證券行及一家對沖基金管理公司的高層人員，以及一名中間人。此外，據彭博引述消息報道，中信證券（6030）和國泰君安國際（1788）的辦事處遭到突襲搜查，同時錢濤旗下無極資本（Infini Capital）也受到影響。

與優必選簽10億美元合作協議

無極資本近年活躍於資本市場，出手一向大手筆。據不完全統計，去年無極資本參與包括商湯（020）在內的5隻港股配售交易，共涉資高達147億元；黑芝麻智能（2533）更在本周二公布，向無極資本旗下基金配售，代價為6.3億元，但配售代理為中金公及華泰國際。除了配股外，無極資本以基石投資者身份積極參與本地新股，包括精鋒醫療（2675）、臥安機器人（660）等。

優必選（9880）自2023年底上市至今，共6次配股，國泰君安全數參與，中信證券亦參與了5次。而優必選去年8月底與無極資本簽署10億美元戰略夥伴合作協議，融資方式包括參與配售、認購可轉債、授予現金提款權等。

無極資本去年參與的港股配售活動，而且投資金額龐大，當中包括商湯、協鑫科技（3800）、中國儒意（136）、微盟集團（2013）和第四範式（6682），投資金額分別約25億、54.5億、39億、近15.6億，以及約13.1億元。

此外，據內媒報道，在商湯2025年7月的配售活動中，無極資本、國泰君安國際和中信證券旗下中信里昂證券均有參與。無極資本作為唯一認購方參與配售，而國泰君安國際和中信里昂證券為聯合配售代理。當時配股價較當日股價折讓6%，商湯開市前公布配股消息，股價當日急升8%，惟其後一周五個交易日中有4日下跌，累跌12.1%。

彭博引述消息指，摩根大通和瑞銀在數個月前，已終止與無極資本的主經紀商業務關係；並引述去年3月美國證交會（SEC）的文件顯示，摩通、瑞銀和渣打銀行齊被列為無極資本的主經紀商。

創辦人錢濤兩岸人脈廣 重金投資金牛籃球隊

近年活躍於資本市場的錢濤（Tony Chin），生於上海、3歲來港，曾於港就讀蘇浙小學和聖士提反書院，並在美國密西根大學安娜堡分校就讀經濟學與數學雙學士學位。在資本市場打滾多年後，他於2015年創立另類投資平台無極資本，現時更是由前特首董建華創辦的團結香港基金參事。

據無極資本的官網上顯示，錢濤的職業生涯始自摩根士丹利和滙豐銀行的併購部門工作；其後，自2011年起，他運用統計套戥和相對價值策略在中國境內進行交易；最終，於2015年進軍離岸市場及創立無極資本。值得留意是，錢濤去年底已辭任無極資本負責人員（Responsible Officer）。 錢濤是一名運動狂熱者，於2023年創立香港金牛籃球俱樂部及香港金牛教育慈善基金會。

更重要的是，他的關係網遍布兩岸三地。錢濤疫情期間與當時懷有身孕的太太定居台灣。熱愛籃球的他因投資林書豪所在的「高雄17直播鋼鐵人」籃球隊而捲入風波，但最終都成為球隊股東。