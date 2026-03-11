內地掀用「龍蝦」經營社媒賺錢 自行完成發佈兼評論 小紅書：嚴打AI託管籲檢舉

隨着內地掀起OpenClaw（龍蝦）熱潮，字節跳動、騰訊（700）及阿里（9988）等科企也紛紛跟進相關技術，更有人稱經營小紅書是「龍蝦」擅長的任務之一。據內媒報道，只需聊天一般的自然語言和簡單設置，「龍蝦」就可以自己完成小紅書標題、文字、配圖、發布以至評論的全部流程；甚至有指普通人用OpenClaw托管自媒體賬號，可迅速「起號」、「漲粉」，靠AI批量做內容，用流量賺錢；不過，小紅書已發公告表示，將嚴厲打擊AI託管營運帳號。另一方面，有券商為保障公司網絡與信息安全，禁止員工在公司電腦等資產環境中，安裝和使用OpenClaw。

透過技術手段自動產生內容

小紅書薯管家昨日（10日）已發布《關於打擊AI託管營運帳號的治理公告》。公告指出，近期平台發現部分用戶採用AI託管模式經營帳號，透過技術手段自動產生內容、發布筆記，並在評論、私訊、群組聊天等場景中模擬真人互動。

公告又指，數以億計的用戶在小紅書平台上分享自己的生活經驗，每一次真實的記錄、每一次真誠的交流，共同構成了社區溫暖的底色。因此，平台嚴格禁止任何利用科技手段模擬真人、進行非真實內容創作或虛假互動的行為。

根據違規程度警告或封鎖

由即日起，平台將對AI託管類帳號實施治理措施，包括對於普通帳號偶發使用AI託管代寫、代發筆記或進行互動，平台將根據違規程度，採取警告、限制內容分發等梯度處理措施；至於直接透過AI託管工具註冊、發布、互動的帳號，或首頁所有公開筆記均為AI託管代發的帳號，平台將予以封鎖處理。

公告又呼籲使用者在創作過程中合理使用AI工具，堅持由真人分享真實經歷與感受，共同守護社群的真實底色；如發現疑似AI託管帳號或相關內容，請第一時間透過檢舉按鈕向平台回饋。

券商禁公司電腦用OpenClaw

另一方面，據內媒引述券商人士觀點指出，智能化浪潮勢不可擋，預計OpenClaw未來會在金融行業應用，並對行業變革產生重要影響，但目前存在信息安全隱患，並有至少兩家券商內部發布相關風險提示。

其中一位中小券商人士指出，「我們IT部門對OpenClaw做了實際測試，發現風險還是不小。這兩天就在內部發布了相關通知，提醒員工」。該券商內部通知，禁止在公司分配的電腦、生產及測試服務器、內部共享存儲設備等所有公司資產環境中，安裝和使用任何版本的OpenClaw程序；若員工在個人電腦上安裝OpenClaw相關程序，亦嚴禁該設備接入公司網絡環境。

此外，有券商亦提醒，OpenClaw潛藏巨大網絡安全風險，包括但不限於權限濫用、核心信息泄露、開源底層安全漏洞、違規隨意開放端口等，極易導致公司設備遭受惡意攻擊、非法入侵，嚴重威脅公司網絡與信息資產安全。

