吳天海憂石油危機嚴重影響本港經濟 對零售業復甦「唔悲觀但現實好骨感」

九倉置業（1997）主席吳天海表示，今年香港零售開局不錯，2月亦見承接力，但對於前景「唔係悲觀，只不過現實好骨感。」他指出，中東局勢有機會引致比70年代石油危機更嚴重，對香港經濟或有嚴重影響，直言「今日要我估，完全無把握。」

石油危機或較70年代更嚴重

吳天海指出，今次石油危機的影響可大可小，而且相對近年俄烏、以巴衝突而言，伊朗戰事對香港的打擊更為貼身，包括能源價格及電費將上升，勢引致通脹加劇，息率亦有機會難以下調，對香港經濟或有嚴重影響。

香港危中有機 中東資金及企業或回流

他相信，中東形勢對香港亦危中有機，包括部分原定到中東的資金及企業會回流香港，目前尚在觀望能否出現該趨勢；而旅遊業或減少歐洲旅客來港，但同時亦可吸納更多留在區內的亞洲旅客。

今年零售開道良好

對於香港零售市道，吳天海表示，近月有良好復甦勢頭，特別是今年1月零售銷售相比去年農曆新年高基數下仍有增長，2月仍有承接力。不過他強調，零售租金水平較為滯後，整體仍然較疲弱，而且當中東局勢持續，本港租金下行壓力將更大。

寫字樓供求失衡 料阿里滿租後遷出時代廣場

寫字樓方面，吳天海指出，整體供求失衡情況仍然持續，新需求回升亦追不上供應增加。對於阿里巴巴（9988）早前購買銅鑼灣港島壹號中心作香港總部，目前則仍然承租九置旗下的時代廣場數個樓層，吳天海相信，阿里在租約到期後會遷出，但不會回應何時到期，目前九置亦未能確實簽新租約，只能「打定個底。」

減負債應對市場波動

吳天海稱，由於不知中東戰事持續多久，該集團只能進一步加強盡量減少負債，保留財務穩健狀況，以應對市場上隨時發生的難題。他又指，九置並無訂立減債目標，而過去每年大致減少約20億元，期望今年亦達到相關水平。



