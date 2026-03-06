亞馬遜推AI醫療平台Connect Health 自動處理預約及病歷 減輕八成醫護負擔

亞馬遜雲端運算服務（AWS）宣佈推出專為醫療行業設計的AI平台「Amazon Connect Health」。該平台利用生成式AI技術，能夠自動處理高達80%的繁瑣行政工作，包括病人預約、病歷記錄及醫療編碼等，讓臨床醫生及員工能夠專注於患者。

Amazon Connect Health整合現有的Amazon Connect技術，提供一系列自動化功能。其中包括24/7智能預約，其AI語音助手能以自然語言處理病人來電，全天候協助預約、更改時間或取消，並實時核對保險資料，免卻病人漫長等待。

另外，自動記錄病歷能夠實時聆聽醫生與病人的對話，並自動生成符合格式的臨床筆記，直接存入電子病歷系統，支援超過22個專科；以及醫療編碼自動化，系統能從臨床筆記中自動生成醫療編碼，加快保險索償及賬單處理流程。

所有結果皆可追溯數據來源

AWS強調，所有AI生成的病歷、編碼及洞察結果，均可追溯至原始對話錄音或病歷數據，醫生可隨時點擊查閱底層證據。此外，系統結合醫療領域專家的指引及真實數據進行訓練，並通過嚴格的手動及自動化測試，確保符合AWS的安全標準。

已獲多間大型醫療機構採用

目前，Amazon Connect Health已獲多間大型醫療機構採用。亞馬遜旗下的One Medical已在真實臨床場景中應用該技術，處理超過100萬次應診的病歷記錄。醫療科技公司Netsmart亦指，採用該平台後，其網絡內超過1,300個客戶機構的自動病歷採用率急升275%。