中銀推宏福苑跟進措施 客戶還款寬限期延長至11月底
更新時間：16:56 2026-03-04 HKT
發佈時間：16:56 2026-03-04 HKT
中銀香港（2388）配合金管局與銀行公會就宏福苑長遠居住安排方案推出跟進措施 ，並為受影響客戶提供進一步支援，包括對其現有按揭、私人貸款及信用卡（包括本金及利息）的還款寬限期自動延長6個月至2026年 11月底。
「樓換樓」按揭不遜現有條款
同時，如受影響客戶選擇政府的「樓換樓」方案 ，完成抵押品轉換後的按揭條款（包括供款息率及剩餘還款期數）將不遜於現有的按揭條件；個別客戶如有需要，該行將進一步延長其現有按揭貸款的還款寬限期，直至其選購的全新資助出售單位入伙。
此外，該行將積極於新設立的溝通平台與金管局及銀行公會緊密聯繫，透過政府房屋局的「解說專隊」，了解宏福苑居民的具體需要，並提供及時和適切協助。
