阿里旗下千問32歲傳奇林俊暘請辭 傳並非自願辭職 團隊多人出走

商業創科
更新時間：15:57 2026-03-04 HKT
發佈時間：15:57 2026-03-04 HKT

阿里巴巴（9988）創辦人馬雲與一眾阿里及螞蟻高層齊聚杭州雲谷學校暢談AI帶來挑戰和機會、並明言「人工智能時代已經快速到來」之際，阿里旗下千問大模型核心負責人、最年輕P10技術高管林俊暘，卻突然於社交平台發文宣布離職，寫上「me stepping down. bye my beloved qwen」（我卸任了。再見了，我親愛的千問），而且未有披露去向，甚至有指不是自願辭職。

阿里沒公布接替人選

據內媒報道，阿里剛於周一晚上（2日）正式開源Qwen3.5系列4款小尺寸模型（0.8B/2B/4B/9B），並獲得Tesla行政總裁馬斯克公開評價，稱其達到「驚人的智能水平」，但林俊暘隨即宣佈請辭，加上阿里目前還沒有公布接替林俊暘的人選，反映事發比較突然。

郁博文等也被揭離職

另有報道指出，林俊暘的離職或與Qwen團隊架構調整直接相關。署名為Qwen團隊的Chen Cheng亦在轉發帖文時透露，「我知道離開不是你的選擇」。同時，Qwen後訓練負責人郁博文也被揭正式離職。

除了林俊暘及郁博文外，據報Qwen團隊近月有多位骨幹相繼出走，包括千問團隊相關負責人惠彬原，以及Qwen3.5系列、Qwen VL及Coder系列核心貢獻者李凱鑫，其帖文都提到是因為林俊暘離開。

阿里最年輕P10技術高管

根據公開資料顯示，林俊暘於1993年出生，現年32歲，北大計算機本科、語言學碩士，是阿里最年輕的P10技術高管，主要負責通義千問開源大模型系列，推動阿里AI生態建設，學術引用量逾4.2萬次。

他於2019年畢業後，直接加入阿里達摩院智能計算實驗室，從一名高級演算法工程師做起；2022年正式升任技術負責人；2023年推動千問大模型發布；2024年帶領團隊開源Qwen系列；去年則宣布組建機械人與具身智能團隊，試圖讓模型走出螢幕。

另一方面，馬雲與阿里及螞蟻的核心管理層昨日（3日）來到杭州雲谷學校，與校長及老師們探討AI帶來的挑戰和機會，並且被外界解讀為阿里繫在AI競爭白熱化階段，將AI置於公司發展的最核心位置，並高度重視AI時代的人才培養與教育基礎。

雲谷學校公眾號則顯示，阿里巴巴集團主席蔡崇信、CEO吳泳銘、風險委員會主席邵曉鋒、電商事業群CEO蔣凡，螞蟻集團董事長井賢棟和CEO韓歆毅一同參加交流。

