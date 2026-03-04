中東戰火未停 各地股市仍動盪｜古天后

3月4日，天氣清涼，多雲，間中有雨，稍後雨勢逐漸減弱。中東戰火未停，市場擔心今次中東戰爭未能短期內結束，國際油價飆升或令通脹重燃，各地央行減息預期驟降，環球股市昨日全線仆直。昨晚美股道指早段狠瀉1200點，俗稱「恐慌指數」嘅VIX波動指數一度跳升31.3%，至28.15；美元轉強觸發貴金屬拋售。道指裂口低開411點後，跌幅擴大至最多1277點，低見47626，其後有消息指伊朗或於短期內投降，尾段一度縮窄跌幅至209點，高見48695，加上紐約聯儲銀行總裁John Williams表示，伊朗戰爭迄今為止影響相對溫和，目前美國長期通脹依然非常穩定，暗示目前無需緊急收緊貨幣政策。特朗普亦表示，美國海軍將為途經霍爾木茲海峽油輪提供護航，同時指示美國國際開發金融公司（DFC），為途經海灣海上貿易，特別係能源運輸，提供政治風險保險及財務擔保。佢嘅言論成功安撫市場緊張情緒。美市收市，道指回吐403點或0.83%，報48501；標指跌64點或0.94%，報6816；納指跌232點或1.02%，報22516。反映中概股嘅金龍指數急跌逾3%。

高盛：反彈前將經歷痛苦之路

重磅股中，Nvidia及Tesla股價收市分別跌1.3%和2.7%；微軟回升1.4%，IBM反彈2.5%，為表現最強道指成份股。航空股遭洗倉，聯合航空及達美航空股價盤中曾跌5.9%及4.8%，收市分別偏軟及回穩，跌幅大大收窄；銀行股沽壓亦大，花旗、高盛及摩根士丹利跌幅均曾超過4%，收市大致平穩。Caterpillar跌4%，為跌幅最大道指成份股。憂慮中東石油輸出中斷及設施受破壞，紐約期油一度急升9.48%，每桶高見77.98美元，收市報74.56美元，升4.67%；布蘭特期油自2024年7月以來首度升破85美元，一度炒高9.49%至85.12美元，收報81.4美元升4.71%。

高盛交易部門團隊認為，美股反彈前將經歷「痛苦」之路，指出雖然當前宏觀經濟環境整體良好，但難以吸收地緣政治緊張局勢及商品價格劇烈波動對股市嘅衝擊。橡樹資本管理（Oaktree）聯席創辦人Howard Marks於澳洲一個投資會議上表示，投資者唔好畀中東衝突情緒蒙蔽判斷。於同一場合發言嘅富蘭克林鄧普頓總裁莊Jenny Johnson則預期戰爭維時短暫，唔會超過5星期。

通脹重燃憂慮升溫下，美國10年債息一度揚升8.06個基點，至4.1151厘，對息口較敏感嘅2年期債息再漲11.72個基點，至3.5924厘，其後升幅均大幅縮窄。美元強勢畢現，美滙指數最多升1.32%至99.68，日圓跌0.37%至157.97兌每美元。加密貨幣「一哥」比特幣曾急跌4.68%，至6,6171美元。貴金屬沽盤湧現，現貨金價最多重挫6.12%，低見每盎斯4,996.15美元。

恒指回試25300及25100機會大

至於港股昨日高開低走，恒生指數高開130點，最多升159點見26218高位，可惜未能收復26300頸線位置，加上A股顯著下跌，拖累恒指午後跌幅擴大至332點，低見25727，全日跌291點或1.12%，報25768，成交額則增至3,705億元。至夜期及ADR時段，市場擔心中東戰爭未能速戰速決，或會導致油價急升，如油價持續高企推高通脹，或減慢各地央行減息步伐，美股早段狠跌，道指一度跌逾千點，俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數一度跳升31.3%，至28.15；美股急跌下，夜期一度急瀉至25000水平，盤中更略穿25000，不過夜期收市則反彈至25400水平，而ADR則亦跌至25400-25500水平，低水300點，今早黑期亦於25400-25500水平徘徊，料今早大市裂口低開。

之前一直強調，若恒指跌穿26300頸位置，將加大下調壓力，結果昨日大市高開無法重返26300水平即再掉頭向下，而中東戰火未停，已預期本周市況仍動盪。今日留意大市再度裂口下跌，如無法即日回補下跌裂口，重上25600-25700水平，後市回試25300及25100甚至25000即250日線機會仍大，畢竟昨晚夜期曾低見此水平。不過已有消息指伊朗已耗盡彈藥，有機會於短期內投降，如伊朗戰事能盡快結束，則環球股市有望扭轉目前劣勢。另一方面，內地兩會將於今日揭幕，留意有否公布更多扶持經濟發展政策，以及貨幣政策發展，或有助大市反彈。

古天后