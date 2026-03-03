Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長和全球港口交易將分拆進行 不涉巴拿馬港口 習特會或成推動力

更新時間：17:07 2026-03-03 HKT
英國《金融時報》引述消息報道，長和（001）去年計劃出售全球43個港口的交易，有望繼續推進，但當中不涉及備受爭議的兩個巴拿馬港口，意味買賣雙方改為集中討論有關41個港口的協議。長和及貝萊德拒絕對傳聞置評，地中海航運及中遠未有回應報道。

交易料明年中完成

《金融時報》引述兩名熟悉談判情況的消息人士指，買賣雙方仍就長和全球41個港口資產進行談判，並表示有信心交易最終會完成。消息人士續指，預計交易可在明年年中完成，而即將舉行的習特會，亦有望為達成協議提供有利因素。

中方買家料各港口參股不同

早前市傳中遠海運集團加入買方財團，報道指出，新交易最終作價尚未決定，而中方投資者在各個港口的持股比例將有所不同，例如不會入股對中國不友善的司法管轄區港口股份。

長和去年售43港口一度暫緩 引入中資談判

長和去年原定向「貝萊德-TiL財團」出售巴拿馬在內的全球43個港口資產，總企業價值228億美元（約1778億港元），當中市傳美資貝萊德將控制巴拿馬兩港口的控制權，而意大利Aponte家族持有的地中海航運及TiL集團，將控股其餘港口。

不過有關交易因中方介入審查監管交易，導致無法如期進行。長和其後提及，買方財團已引入中國內地的主要策略投資者加入，成為財團重要成員。

相關新聞：巴拿馬臨時接管兩座港口 長和斥行動不合法 「員工不得溝通 否則面臨檢控」

巴拿馬兩港口掀接管爭議

至於巴拿馬兩個港口近期遭當地政府接管，主要基於巴拿馬最高法院裁定長和的經營權合約違憲。長和批評有關舉動不合法，要求該國就一切損害及損失承擔責任，同時正訴諸國際仲裁。

