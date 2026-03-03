恒生總行舞獅驚現蝦碌 獅頭擊中女高層頭部
更新時間：14:33 2026-03-03 HKT
發佈時間：14:33 2026-03-03 HKT
發佈時間：14:33 2026-03-03 HKT
農曆新年期間，不少機構都會安排舞獅活動賀歲。恒生銀行一眾管理層昨日（2日）於中環總行主持醒獅點睛儀式，多名滙豐高層亦有現身，不過期間出現一幕罕見「蝦碌」場面 。
今日（3日）有影片流傳顯示，一隻綠色醒獅在準備採青時突然「腳軟」失去平衡，整個獅頭直接砸落前方一名女士的頭頂上 。
據悉，這位意外被擊中的女士為恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫（Rannie Lee） ，其掌管的板塊一直是該行表現最好業務。
私有化惹裁員憂慮 艾橋智派定心丸
恒生銀行近期新聞多多，備受外界關注。上月完成私有化後，內部一直存在裁員憂慮。對此，滙控（0005）行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）強調不會裁員，重組成本亦將用於員工內部培訓。
相關文章：
滙控稱恒生私有化重組成本用於培訓 艾橋智：不會裁員 人才投資是發展關鍵
最Hit
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店 街坊：好多人排隊 美心旗下品牌接手
2026-03-02 12:17 HKT
甜甜小記│蘇偉賢和田泰安感謝各界關心
2026-03-02 14:45 HKT