致同稱亞洲私募股權市場選擇性復甦 聚焦半導體及AI等板塊

致同（香港）會計師事務所《亞洲私募股權投資觀點2026》顯示，亞洲私募股權市場以審慎樂觀態度進入2026年，整體呈現選擇性復甦，資金聚焦科技、半導體、AI、清潔能源及醫療等具韌性板塊，惟地緣政治及關稅波動仍然是主要的不確定因素。

投資者信心回升 惟收購仍謹慎

香港作為區內重要融資平台，2025年表現強勢，重奪全球IPO樞紐地位，生物科技與科技企業帶動募資額倍增。致同香港諮詢總監麥瑋方表示，香港IPO市場強勢反彈，市盈率中位數由12倍升至19倍，顯示投資者信心在地緣政治挑戰下仍然回升。相較之下，中國內地相對嚴格的IPO監管，促使發行人轉向併購、股權轉讓及回購等替代退出方式。

香港IPO退出機制的復甦正在增強市場流動性、縮窄估值差距，並推動正向的募資循環，預期動能將延續至2026年；兼備本土增長潛力與全球吸引力的發行人，正藉此開拓多元化的融資渠道及更可持續的資本來源。



致同香港諮詢主管合夥人湯颷指出，2025年亞洲併購市場錄得增長，投資者信心回升，但受外部環境影響，收購活動趨於謹慎。2026年市場將溫和回暖，企業估值回升有利交易達成，惟未見全面反彈，交易金額與數量溫和回升。

中東局勢影響美元基金配置

資金流向方面，湯颷表示，中美關係緊張、中東局勢影響美元基金配置，資金轉向印度、日本及東南亞。中國市場投資以人民幣基金為主，外資重返步伐較慢，日本憑藉企業管治改革維持亞洲最具吸引力私募股權市場地位，印度則以IPO改革保持投資吸引力。



湯颷稱，行業焦點高度集中，科技媒體與通信板塊交易金額領先亞太地區，人工智能、晶片、網絡安全、數據中心及再生能源相關領域最受資金青睞。工業與化學行業受半導體、先進電池以及電動車需求帶動，交易額位列亞太第二。人工智能技術正帶動自動化、清潔能源、醫療科技三大領域快速發展，長壽經濟亦推動老年病管理、康復服務以及智能護理等細分賽道迎來投資機會。