中電源動再夥中海油 首次完成超大型運油輪LNG加注

中電（002）旗下中電源動表示，與中海油（883）子公司合作，於2月24日成功為「馬蘭狄俄涅」號進行液化天然氣船對船加注作業，是首次有超大型運油輪在香港水域加注液化天然氣（LNG）。

長洲南錨地進行加注

中電源動指，今次加注作業於長洲南錨地進行，約4,700立方米的液化天然氣，在7小時順利加注至「馬蘭狄俄涅」號。該公司續指，相比於貨櫃碼頭進行靠岸加注，為這種巨型船隻於錨地進行加注作業，對事前策劃、現場操作及安全管理，均有極高要求。

該艘運油輪於2023年建成，長330米、寬60米，載重量達32萬噸，屬全球最大的「超大型運油輪」之一。加注後可連續航行超過1.2萬海里，相當於往返中東與東南亞，全程無需中途補給燃料。

負責今次加注作業的中海油「海洋石油301」，是全球最大的液化天然氣運輸加注船，可裝載3萬立方米液化天然氣，船長近200米。

支持港成綠色船用燃料加注中心

中電源動總裁吳永豪表示，該公司發揮「超級聯繫人」角色，與中海油共同為香港引入先進的加注服務，為國際船舶提供世界級的能源方案。他稱，這次作業彰顯中電源動服務多元船舶的實力，而隨著更多綠色能源遠洋船舶來港，該公司支持香港成為綠色船用燃料加注中心，進一步鞏固香港國際航運樞紐的地位。

中電源動與中海油於去年6月為德國貨櫃航運公司赫伯羅特（Hapag-Lloyd）的大型貨櫃船Hanoi Express號，在香港葵青貨櫃碼頭進行貨物裝卸期間，同步加注約1萬立方米液化天然氣，是香港至今最大規模的單次液化天然氣加注作業，亦是香港首次同步進行船對船液化天然氣加注及貨物裝卸作業。

